韓國大選｜韓媒：金文洙認敗　李在明當選總統

韓國第21屆總統選舉周二（3日）正式投票，投票時間為上午6時（香港時間上午5時）至下午8時（香港時間下午7時）。國民力量黨總統候選人金文洙4日凌晨認敗，並祝賀對手共同民主黨候選人李在明獲勝，李在明自此當選新任韓國總統。



韓聯社報道，李在明當晚在首爾的家門口感謝選民投票支持，隨後乘車來到國會發表勝利演講，他表示在正式當選後，將大力推動韓國經濟與民生發展，還指將與朝鮮展開對話，以盡快穩定局勢。韓國政壇與社會因尹錫悅宣布戒嚴後震蕩，李在明今次演講還呼籲國民要彌合分歧，攜手共進。

金文洙在汝矣島的國民力量黨總部發表演講承認敗選，他表示將「謙卑地接受人民的選擇」，還對選民致謝，並祝賀李在明當選總統。

截至當地時間4日1時20分，韓國第21屆總統大選點票率已達80%，共同民主黨總統候選人李在明得票率為48.37%，國民力量黨總統候選人金文洙得票率為43.93%。今次韓國大選的投票率為79.4%，創下自1997年以來韓國總統大選的新高。

2025年6月4日，韓國首爾，圖為新任總統李在明伉儷在國會前向支持者鞠躬致意。（Reuters）

韓聯社引述消息人士指，預計李在明會提名旗下競選團隊中的首席競選助理金民錫（김민석，Kim Min-seok，暫譯），擔任總理一職。金民錫今年61歲，此前四度擔任國會議員，被指大力幫助李在明選舉，是共同民主黨的戰略第一把手，亦是「親明派」的核心人物。消息人士還透露，李在明還將提名黨友姜勳植（Kang Hoon-sik，暫譯）擔任總統室長一職，他此前連任三屆國會議員。