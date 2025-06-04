關稅戰｜經合組織下調全球經濟增速預期　較3月降低至2.9%

經濟合作與發展組織（OECD）周二（6月3日）發布報告，指特朗普政府（Donald Trump，又譯川普）貿易戰對美國經濟造成更大衝擊，下調在今年3月發布的全球經濟增速預期，預料2025年和2026年全球經濟增速預期均為2.9%，較今年3月預測值分別下調0.2和0.1個百分點。



報告指出，全球經濟增長率將從2024年的3.3%放緩至2025年的2.9%，增長放緩較為顯著的包括美國、加拿大和墨西哥等經濟體。而美國的增長率將從2024年的2.8%降至2025年的1.6%，2026年再降至1.5%，較今年3月預測值分別下調0.6和0.1個百分點。

報告還預警，特朗普的關稅攻勢將扼殺世界經濟，對美國的打擊尤其嚴重。過去幾個月，各地貿易壁壘以及經濟和貿易政策的不確定性顯著增加，對商業和消費者信心產生負面影響並阻礙貿易和投資。

2025年5月11日，瑞士日內瓦，中國國務院副總理何立峰（左二）、中國財政部副部長廖岷（中）和中國商務部國際貿易代表兼副部長李成鋼（右一）與美國財長斯貝森特（Scott Bessent）及美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在中美雙邊會談期間交談。（Reuters）

《經濟展望》說，最新預測是假設截至5月中旬的關稅水平將維持。如果保護主義加劇，將推高通貨膨脹，擾亂供應鏈和金融市場，增長前景可能會更加疲軟。

經合組織秘書長Mathias Cormann在發布報告時說：「貿易壁壘的增加或政策持續不確定將降低經濟增長前景，並可能推高徵收關稅國家的通貨膨脹率。」

Cormann補充道，如果華盛頓再提高對所有國家的關稅，比如在5月中旬的現行稅率基礎上再提高10個百分點，兩年後全球經濟產出將下降約0.3%。

經合組織今年3月發布的中期經濟展望報告預計，2025年和2026年全球經濟將增長3.1%和3.0%，較2024年12月預測值分別下調0.2和0.3個百分點。

自那以後，特朗普的關稅浪潮擾亂了金融市場。由38個富裕國家組成的經合組織說：「全球前景正變得愈來愈具有挑戰性。」

經合組織首席經濟學家佩雷拉（Alvaro Pereira）在展望報告中說：「全球各地都將感受到經濟前景惡化的影響，幾乎無一倖免……經濟增長放緩和貿易減少，將影響收入並減緩就業增長。」

經合組織認為，特朗普的政策已成為全球經濟面臨的最緊迫問題，無望輕易解決。佩雷拉接受法新社採訪時稱，對所有國家而言，最佳選項就是坐下來達成協議，包括美國在內。

經合組織定周二和周三在巴黎舉行部長級會議。歐盟委員會貿易和經濟安全委員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）以及中國商務部國際經貿關係司司長林峰預料將出席。七國集團（G7）也將舉行一次以貿易為主題的會議。

2025年6月3日，法國巴黎，圖為與會的經合組織成員在會議閉幕後合影。（Reuters）

經合組織指出，「達成緩和貿易緊張局勢、降低關稅及其他貿易壁壘的協議，將有助於重振增長和投資，並避免物價上漲。」

報告預計，二十國集團（G20）國家總體通脹率將從2024年的6.2%降至2025年的3.6%和2026年的3.2%。不過，美國會是例外，2025年和2026年總體通脹率預計為3.2%和2.8%，較今年3月預測值分別上調0.4和0.2個百分點。