以軍指在加沙尋回兩人質遺體　美以雙國籍七旬夫婦前年被綁遭殺害

撰文：官祿倡
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以色列軍隊與國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）周四（6月5日）指，以軍在加沙找到兩名遇難人質的遺體，現已將他們帶回以色列，以便家屬妥善安葬。

綜合外媒報道，當局指今次救援行動在加沙地帶南部的汗尤尼斯地區展開，相信這兩名遇難人質是一對老夫婦，均具有美以雙國籍，妻子名為朱迪（Judy Weinstein Haggai，70歲），丈夫名為加德（Gad Haggai，72歲）。兩人育有四個孩子和七名孫子女。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日在聲明中證實這一消息，稱兩位老人在2023年10月7日的哈馬斯突襲以色列行動中，被哈馬斯綁架並押送加沙但最後不幸身亡，而二人的死訊於2023年12月才被公布。

法媒根據以色列官方數據統計，哈馬斯那次襲擊造成1218人死亡，其中大部分是平民。以色列隨後對哈馬斯控制的加沙地帶發動報復襲擊，據加沙衛生部報道，以軍打擊至今已造成5.4萬人喪生，其中大部份是平民。

2025年5月29日， 在加沙南部的汗尤尼斯（Khan Younis），一名巴人男子在救援物資點接受救援時，舉起沾滿血跡的右手。（Reuters）

據報道，哈馬斯當時綁架251名人質，目前仍有55人被扣押在加沙，以色列軍方認為其中32人已死亡。

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