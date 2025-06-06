默茨指與特朗普會晤有成效　願與美國就貿易合作

德國總理默茨（Friedrich Merz）周四（6月5日）出訪美國，並在白宮與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會談，二人還開展閉門會議。默茨會後表示今次會晤有成效，稱自己與特朗普都同意在貿易上加強合作，他還接受美媒訪問，強調歐洲正尋求更大自主權，以擺脫對中國的依賴。



綜合外媒報道，特朗普日前宣布提高鋼鐵和鋁產品關稅至50%，歐洲除英國外均受影響，此外歐盟商品還面臨暫緩在7月9日才實行的50%的美國關稅。

德國作為汽車出口大國，默茨也有感關稅壓力，他強調德國汽車生產商將在美建設工廠，還透露自己有告知特朗普，指德國汽車生產商每年在美國投產40萬輛汽車，與在德國本土產量相當，甚至有汽車因此反銷德國。

默茨還指自己將派官員與美國就設廠進行討論，達成共同解決方案，他在美媒訪問中還強調，美國關稅對德國的汽車業造成「可怕」的影響。