中加總理通話　李強：雙方發展不是威脅而是機遇

撰文：張子傑
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中國國務院總理李強6月6日與加拿大總理卡尼（Mark Carney）通電話，討論雙方關係等議題。

新華社報道，李強表示，中加關係在前幾年受到不必要的干擾，遭遇嚴重困難。他稱北京方面方願同加方一同本着向前看的態度，推動兩國關係持續改善，步入健康穩定發展軌道，實現合作共贏。

李強指出，中加發展對彼此是機遇，不是威脅，重申兩國沒有根本利益衝突，有的是傳統友好和互惠互利。他希望渥太華方面與中方相向而行，客觀理性看待中國發展，彼此成就，共促繁榮。

圖為2025年5月13日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）率領新內閣宣誓就職。（Reuters）

他亦提到，中加有巨大合作潛力，經濟互補性強，雙方除了要加強傳統領域合作，亦可攜手拓展清潔能源、氣候變化、科技創新等新興領域，擴大人員交流和經貿往來。

李強認為中加政府可推動有利加強雙方友好合作、增進相互理解信任的措施。中方願同加方在平等和尊重的基礎上，求同存異、聚同化異，加強各領域交流對話，找到妥善解決彼此關切的辦法。

圖為2025年5月26日，英王查理斯三世（King Charles III）訪問加拿大渥太華，參觀Lansdowne Park時獲加拿大總理卡尼（Mark Carney）同行。（Reuters）

李強稱，目前國際形勢變亂交織，單邊主義、保護主義愈演愈烈，因此北京方面願與加方共同維護多邊主義和自由貿易，推動經濟全球化和多邊貿易體系朝着正確方向發展。

卡尼則表示，中國是加拿大第二大貿易夥伴，而雙方關係過去幾年出現波折，渥太華方面願重啟兩國關係，期待同中方恢復高層交往和外交、經貿等領域對話機制，加強貿易、農業、能源、環保等領域務實合作。

而在國際形勢上，卡尼稱願同中方加強溝通協調，共同維護國際金融貿易體系，促進全球可持續發展。

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