洛杉磯騷亂｜特朗普讚國民警衛隊表現稱職　紐瑟姆：火上加油

美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突的風波持續，首批國民警衛隊的300名成員與示威者衝突，示威者一度佔據部分高速公路。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）讚揚國民警衛隊表現稱職，又強調美國公民一旦遇到危險，當局必定強硬回應。



在國民警衛隊與示威者首次衝突前約１個小時，特朗普在社交平台發文批評民主黨的加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）與洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）無能，未能及時制止事態惡化。他又稱滋事分子是極端左翼示威者，不容許他們配戴口罩隱藏身份。

有「邊境沙皇」之稱的移民及海關執法局局長霍曼（Tom Homan）強調，拘捕行動主要針對有聘請非法移民做勞工的廠房及店舖，但並沒有在學校、醫院及教堂採取行動。他指，當局會繼續執法，又警告一旦受民選官員阻撓，可能拘捕他們。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）就強調，出動國民警衛隊是維護法律秩序與和平。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）讚揚國民警衛隊表現稱職，又強調美國公民一旦遇到危險，當局必定強硬回應。(Reuters)

紐瑟姆認為，特朗普政府派出國民警衛隊只是火上加油，導致衝突升級，呼籲市民不要中計。巴斯早前稱，洛杉磯市政府有能力處理警民衝突，反對國民警衛隊插手。

聯邦執法人員上周五拘捕非法移民，之後接連爆發警民衝突，主要集中在派拉蒙與康普頓社區，洛杉磯全市大部分地方暫時未受波及。

中國駐洛杉磯總領事館提醒當地中國公民，加強安全防範，遠離集會場所。