北海道羊蹄山腳逾1公頃森林遭砍伐　當地居民懷疑中國人違法開發

日本北海道電視台6月7日報導，疑似有中國人在羊蹄山山腳下的俱知安町巽地區違法建造別墅。當地政府發現，實際施工地點與事先申請不一致，已下令暫停施工，但已有逾1公頃森林遭到砍伐。北海道政府已經於4日下令停止施工。



羊蹄山是位於日本北海道南部的名山，在支笏洞爺國立公園範圍內，海拔1,898公尺高，形狀有點像富士山，故有「蝦夷富士」之稱。蝦夷是指包括北海道在內的日本東北部地區。

從電視台拍攝的畫面可見，羊蹄山山腳有一處地方和周遭的綠林明顯不同，呈現灰白色，近看見到有一棟建造中的建築物，周遭的樹木都被砍伐，變成光禿禿的地面。

報導指，但從去年春天開始展開建築工程，許多工程車頻繁出入。根據工地的告示牌，在這塊土地上計劃興建一棟鋼筋混凝土構造的地上2層樓住宅，建築主的名字為LIFENGFENG。

羊蹄山是位於日本北海道南部的名山，形狀有點像富士山，故有「蝦夷富士」之稱。(網上圖片)

北海道當局指，該地的工程在沒有提交「建築確認申請」的情況下就開始動工。接到舉報後，北海道政府要求對方補交必要文件，隨後准許繼續施工，但最近又爆出更多問題。

當地居民擔心，羊蹄山是水源地，森林有防止土石災害的作用，希望能好好守護。有居民則稱，曾見過開發商，「由於對方不懂日文，判斷對方不是日本人，可能是中國人」。