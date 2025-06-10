英加澳等五國宣布制裁兩名以色列極右翼部長

由於以色列極右派的國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）和財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）對以巴戰爭發表的言論，英國政府6月10日正式對二人實施制裁，凍結二人的資產並禁止其入境英國。此舉標誌着英國在以巴戰爭問題上的重大外交轉向。

加拿大、澳洲、新西蘭和挪威亦加入英國，對本格維爾和斯莫特里奇實施制裁。



英國外交大臣林德偉（David Lammy）表示，本格維爾和斯莫特里奇「煽動極端分子的暴力活動以及對巴勒斯坦人人權的嚴重侵犯」，稱「這些行動是不可接受的」。

以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）2023年8月17日在特拉維夫（Tel Aviv）出席一個位處都會區的新輕軌路線的落成典禮。（REUTERS/Amir Cohen/File Photo）

2023年4月2日，國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）出席內閣會議。 （REUTERS）

林德偉表示，英國將爭取在加沙實現立即停火、釋放餘下仍被哈馬斯扣留的人質、迅速增加援助物資並為兩國方案鋪路，他還指，哈馬斯不能參與加沙未來的管治。

以色列外長薩爾（Gideon Saar）形容英國的制裁「離譜（outrageous）」、「不可接受」，表示以色列政府將於下周召開特別會議以決定如何對此做出回應。

由於以色列極右派的國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）和財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）對以巴戰爭發表的言論，英國政府6月10日正式對二人實施制裁，凍結二人的資產並禁止其入境英國。（Reuters）

隨着國際社會對以色列對加沙的軍事行動及封鎖的譴責聲日益加劇，英國近期亦逐漸加大對以色列的施壓，並於5月中斷與以色列的貿易談判，並就加沙問題正式召見以色列駐英大使。