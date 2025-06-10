英加澳等五國宣布制裁兩名以色列極右翼部長

撰文：藺思含
出版：更新：

由於以色列極右派的國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）和財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）對以巴戰爭發表的言論，英國政府6月10日正式對二人實施制裁，凍結二人的資產並禁止其入境英國。此舉標誌着英國在以巴戰爭問題上的重大外交轉向。
加拿大、澳洲、新西蘭和挪威亦加入英國，對本格維爾和斯莫特里奇實施制裁。

英國外交大臣林德偉（David Lammy）表示，本格維爾和斯莫特里奇「煽動極端分子的暴力活動以及對巴勒斯坦人人權的嚴重侵犯」，稱「這些行動是不可接受的」。

以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）2023年8月17日在特拉維夫（Tel Aviv）出席一個位處都會區的新輕軌路線的落成典禮。（REUTERS/Amir Cohen/File Photo）
2023年4月2日，國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）出席內閣會議。 （REUTERS）

林德偉表示，英國將爭取在加沙實現立即停火、釋放餘下仍被哈馬斯扣留的人質、迅速增加援助物資並為兩國方案鋪路，他還指，哈馬斯不能參與加沙未來的管治。

以色列外長薩爾（Gideon Saar）形容英國的制裁「離譜（outrageous）」、「不可接受」，表示以色列政府將於下周召開特別會議以決定如何對此做出回應。

由於以色列極右派的國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）和財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）對以巴戰爭發表的言論，英國政府6月10日正式對二人實施制裁，凍結二人的資產並禁止其入境英國。（Reuters）

隨着國際社會對以色列對加沙的軍事行動及封鎖的譴責聲日益加劇，英國近期亦逐漸加大對以色列的施壓，並於5月中斷與以色列的貿易談判，並就加沙問題正式召見以色列駐英大使。

以色列大批民眾示威　要求政府帶回加沙人質及實現與哈馬斯停火環保少女通貝里乘船赴加沙或週末抵達　以色列軍：不讓船隻停泊盧拉狠批以色列：在加沙有預謀種族滅絕
以巴衝突
以色列
英國