據報美國將撤離駐伊拉克大使館人員　允許軍人家屬自願離開中東

中東局勢動蕩持續，路透社6月11日引述美國與伊拉克消息人士指，美國國務院將下令撤離美國駐伊拉克巴格達大使館人員，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）則下令批准軍人家屬可自願離開中東各地。



報道引述美國官員指，赫格塞思此舉與臨近沙特阿拉伯與卡塔爾的波斯灣國家巴林有關，這些軍人的家屬大部份駐紮在巴林，此外美軍正在與美國國務院及其在該地區的盟友合作，「保持持續的戰備狀態」。

伊拉克外交部官員指，已確認部份美國駐伊拉克大使館的工作人員將離開，不過報道指這消息隨後遭巴格達否認。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期斡旋伊朗核協議談判，還表態不排除在談判破裂後打擊伊朗。伊拉克被視為德黑蘭的主要盟友，外界擔憂美國此舉是否意味中東局勢再度升級，不過另有美國官員表示，美國在中東位於卡塔爾的最大的軍事基地近期營運沒有發生變化，也沒有下發命令疏散美國駐卡塔爾大使館人員。

圖為2024年9月30日，伊拉克納傑夫（Najaf）民眾集會，悼念黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）。（REUTERS ）

阿根廷擬遷駐以色列大使館

阿根廷總統米萊（Javier Milei）當日在以色列宣布，將於明年將阿根廷駐以色列大使館由以色列城市特拉維夫搬遷到耶路撒冷地區。