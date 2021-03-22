英國王室｜因應梅根歧視投訴　白金漢宮或委任專員處理多元議題

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-22 17:04

英媒3月21日報道，英國白金漢宮（Buckingham Palace）考慮委任專員負責處理王室的多元議題。報道稱，白金漢宮正審查所有王室家庭的多元政策。

英國王室：圖為2019年9月25日，英國哈里王子（右）、妻子梅根（中）與兒子阿奇（左）到訪南非開普敦。（Getty）

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英國《星期日郵報》（Mail on Sunday）率先報道王室或委任多元議題專員的消息。英國《獨立報》21日引述一名王室消息人士稱，這是需要經過考慮的事情，但現時公布任何確實計劃都是為時過早。

消息人士說，改善王室多元政策的工作會包括性小眾及殘疾人士的代表性。

英國廣播公司（BBC）21日報道，王室正尋求改善白金漢宮、克拉倫斯宮（Clarence House）及肯辛頓宮（Kensington Palace）的多元政策。

哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）在接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時，稱有王室成員曾問兒子阿奇（Archie）的膚色會有多黑。BBC提及，哈里王子夫婦的意見，現已會成為王室政策檢討的一部分。

英國白金漢宮3月9日代英女王伊利沙白二世發布一個非常簡短的聲明，回應哈里王子的妻子梅根在重磅專訪指出她們遭受歧視爭議。女王稱王室認真看待這些問題，並會私下處理這些問題。