印航失事後印度再有空難　直升機喜馬拉雅山墜毀　釀7死含1幼兒

印度發生客機墜毀重大災難後又發生致命空難，一架載有朝聖者的直升機在喜馬拉雅山脈墜毀，機上七人全部遇難，包括一名幼兒。



▼印度直升機墜毀

《印度斯坦時報》報道，一架雅利安航空公司（Aryan Aviation）的直升機星期天（6月15日）凌晨從北阿坎德邦城鎮凱達爾納特（Kedarnath）起飛，在飛往古普特卡希（Guptkashi）途中失聯並墜毀。

印度國家災難響應部隊督察班達裏說，機上一名飛行員和六名乘客全部喪生。其中一名遇難者是不到兩周歲的兒童。

北阿坎德邦當局說，這起事故很可能由惡劣天氣引起，印度民航當局已經暫停喜馬拉雅地區飛往聖地的直升機服務。

邦首席部長達米（Pushkar Singh Dhami）在社媒X發文說，當局對任何危及乘客安全的行為「零容忍」。

凱達爾納特擁有著名印度教寺廟凱達爾納特寺，供奉濕婆的十二座究提林迦之一。它所在的喜馬拉雅山脈地區，還有許多著名宗教聖地，眼下正是教徒可以前去朝聖的時節。

直升機包機公司為不想艱苦徒步朝拜的富裕朝聖者提供服務。這個朝聖季，印度已發生多起墜機事故，5月的一起墜機事件造成六人死亡，本月早些時候，還有一架直升機因技術故障而在高速公路上緊急迫降。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

