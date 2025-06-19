以伊開戰｜以色列航班接回海外公民　美駐以大使館籌備海空撤僑

以軍周三（6月18日）發起新一輪針對伊朗的空襲。路透社指有約5萬名以色列公民因避戰火滯留國外，以色列於周三啟動分階段空運行動，將本國公民接回國。同時美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）發布緊急通知，稱美國使館正在努力通過安排航班和遊輪，以幫助美國公民離開以色列。



據路透社報道，以色列首架撤僑飛機由以色列航空公司（EL AL，簡稱以航）運營，搭載乘客從塞浦路斯拉納卡（Larnaca）返回，於周三凌晨抵達特拉維夫機場。

2025年6月18日，以色列防空系統「鐵穹」（Iron Dome）攔截伊朗飛彈。（Getty）

以色列交通部估計，由於航空公司暫停飛往以色列的航班，滯留在世界各地的以色列人中有超過5萬人正在試圖回國。交通部長Miri Regev對抵達以色列的以航航班機長說：「作為『安全返回』行動的一部分，我們非常激動地接收了第一架救援飛機。」

以航表示，已安排了從雅典、羅馬、米蘭、巴黎、布達佩斯和倫敦出發的撤僑航班。規模較小的阿基亞以色列航空公司（Arkia Israeli Airlines）和以斯雷航空（Israir）也參與其中。

美國駐以色列大使赫卡比周三晚上在社交平台X（舊稱Twitter）宣布：「緊急通知！想要離開以色列的美國公民，美國駐以色列大使館正在籌備撤僑航班和遊輪啟航事宜。您必須加入『智能旅行者登記計畫』（STEP）。您將會收到警告和更新。」