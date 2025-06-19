基輔遭今年來最致命襲擊增至28死　設國家哀悼日全城降半旗致哀

烏克蘭首都基輔在6月16日晚至17日凌晨遭俄羅斯襲擊，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）指俄羅斯當晚排除440架無人機與32枚導彈狂轟濫炸，截至周三（6月18日）增至28死逾百人受傷，救援仍在進行中。



路透社引述一個居民區附近的21歲居民Sofiia Holovatenko指，襲擊令人震驚，「尤其是當這種事發生在你家附近時。你根本無法忽視」。當地居民在附近搭建臨時紀念碑，其中擺放有兒童玩具，Holovatenko來到現場獻花致哀。

2025年6月18日，烏克蘭基輔，圖為搜救人員在一處廢墟中進行搜救工作。（Reuters）

俄羅斯國防部稱，已在日前使用海陸空三方導彈及無人機襲擊基輔和札波羅熱州南部的「烏克蘭軍工綜合體目標」。基輔則指襲擊直接針對居民區，一共約27處地點遭襲，包括教育機構和關鍵基礎設施。

2025年6月18日，烏克蘭基輔，圖為一棟建築在俄羅斯襲擊中部份受損，當地居民將鮮花放置在韆鞦上哀悼。（Reuters）

烏克蘭指今次襲擊是今年以來受到最嚴重的一次襲擊，當局早前宣布將今日作為國家哀悼日，並在哀悼日當天全城降半旗致哀。