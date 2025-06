伊以戰爭｜美軍或用殺手鐧14噸「鑽地彈」　徹底摧毀伊朗核設施？

【伊朗/哈梅內伊/以色列/以伊開戰/伊朗核武】伊朗與以色列的衝突不斷升級之際,有美國媒體報道,隨着總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)傾向部署美軍打擊伊朗的核設施,美方官員和專家皆表示,美軍極有可能出動B-2轟炸機,投下重達30,000磅(約13.6噸)的「GBU-57巨型鑽地彈」(Massive Ordnance Penetrator,MOP,代號GBU-57A/B)。報道指,「鑽地彈」是唯一能夠摧毀位於福爾多(Fordo)地下核濃縮廠的武器,這座深鑿山腹地下80至90米的設施十分抗炸,對伊朗的核計劃至關重要。



網上有軍事博客分享美軍B-2轟炸機投下GBU-57鑽地彈的畫面:

綜合美國媒體報道,GBU-57A/B巨型鑽地彈目前尚未投入實戰使用,根據美國空軍的一份說明書,其設計目的是「擊中並摧毀敵方部署在嚴密保護設施內的大規模殺傷性武器(reaching and destroying our adversaries weapons of mass destruction located in well-protected facilities)」。

戰略與國際研究中心導彈防禦計劃研究員(Center for Strategic and International Studies Missile Defense Project)Masao Dahlgren表示,「鑽地彈」是一枚重30000磅(約13.6噸)的炸彈,內含6,000磅(約2.7噸)的「高爆炸藥」(high explosives)。

土耳其通訊社深入介紹美軍GBU-57A/B巨型鑽地彈(Massive Ordnance Penetrator,MOP):

2025年6月18日:一張名為「以色列襲擊伊朗核設施,鑽地彈(又稱碉堡剋星,bunker buster)成為焦點」的資訊圖。隨著以色列襲擊伊朗核設施後緊張局勢升級,外界預計,如果美方選擇提供直接支持,美國可能會向特拉維夫提供鑽地彈,用於向伊朗福爾多(Fordo)核設施發動攻擊。(Getty)

Dahlgren指,「鑽地彈」有「非常厚實堅硬的外殼」,以便炸藥能夠承受地面衝擊,並穿透到預定的深度。

Dahlgren解釋道:「鑽地彈的外殼和導火線內都有炸藥——炸藥需要足夠堅固,必須在引信(detonate)的情況下才引爆;鑽地彈的外殼需要足夠堅固,才能穿透到那麼深的地方,承受那麼大的衝擊力,並傳遞足夠的能量,穿透到那麼深的地方。然後,引信需要足夠堅硬,才能承受所有這些衝擊,並且足夠聰明,知道該在何時爆炸,這是一個非常複雜的項目。」

報道指,位於福爾多的燃料濃縮廠的具體規模尚不清楚,其廠房估計位於地下80至90米處。英國智庫皇家聯合服務研究所(Royal United Services Institute)表示,巨型鑽地彈或者無法直達福爾多的核設施,並在最近的一份報告中指出,「可能需要多次精準打擊同一目標,才有可能穿透該設施。」

Dahlgren表示,希望單憑一枚鑽地彈,就摧毀福爾多的核設施的設想較為「勉強」。

網上有軍事博客分享美軍GBU-57鑽地彈擊中目標瞬間的畫面

Dahlgren指出,鑽地彈的測試始於2004年,當時人們對大規模殺傷性武器的擔憂日益增加。他補充道,促使其研發的主因之一是,研究表明,轟炸設施入口「產生的爆炸壓力不足以摧毀整個設施」(wouldn’t generate enough blast pressure to destroy the entire facility)。

Dahlgren認為:「之所以需要如此具穿透力的武器,部分原因在於,僅轟炸入口很難擺脫責任,你可以暫時拖慢對方的項目進度,但無法完全摧毀目標。」

據報道,2009年,波音公司獲得將該武器系統與美國戰機整合的合同。美國空軍的B-2幽靈戰略轟炸機(B-2幽靈戰略轟炸機),一架多用途重型轟炸機——是唯一能夠實際使用鑽地彈的戰機。

2025年6月19日,隨著美國總統特朗普(Donald Trump)傾向部署美軍打擊伊朗的核設施,美方官員和專家皆表示,美軍極有可能出動B-2轟炸機(上),投下重達30,000磅(約13.6噸)的「GBU-57巨型鑽地彈」(GBU-57,下)。報道指,「鑽地彈」是唯一能夠摧毀位於福爾多(Fordo)地下核濃縮廠的武器。(網絡圖片)

製造B-2轟炸機的諾斯洛普·格魯門公司(Northrop Grumman)表示,是B-2轟炸機是「隱形(戰機)技術的支柱」。該戰機首次公開亮相是1988年11月,從密蘇里州懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base, Missouri)升空。美國於2024年使用B-2轟炸機襲擊了伊朗支持的也門胡塞武裝組織,目標是其地下武器儲存設施。

美國空軍曾表示,這架轟炸機由兩名飛行員駕駛,無需加油即可飛行約6,000海哩(nautical miles,約11,112公里)。美國空軍亦指,其「隱形」能力使其能夠「突破敵人最複雜的防禦系統,威脅其最有價值、防衛最森嚴的目標」。

一枚巨型鑽地彈2003年3月11日於美國佛羅里達州的艾格林空軍基地的武器中心,準備進行測試。(美國國防部)

報道指,目前尚不清楚美軍手上有多少枚鑽地彈; 2009年,波音公司向美國空軍交付 20枚鑽地彈,最新型號在2015年推出。Dahlgren估計,美軍現時大約擁有30枚GBU-57巨型鑽地彈。