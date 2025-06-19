伊以戰爭｜美軍或用殺手鐧14噸「鑽地彈」　徹底摧毀伊朗核設施？

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】伊朗與以色列的衝突不斷升級之際，有美國媒體報道，隨着總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）傾向部署美軍打擊伊朗的核設施，美方官員和專家皆表示，美軍極有可能出動B-2轟炸機，投下重達30,000磅（約13.6噸）的「GBU-57巨型鑽地彈」（Massive Ordnance Penetrator，MOP，代號GBU-57A/B）。報道指，「鑽地彈」是唯一能夠摧毀位於福爾多（Fordo）地下核濃縮廠的武器，這座深鑿山腹地下80至90米的設施十分抗炸，對伊朗的核計劃至關重要。



網上有軍事博客分享美軍B-2轟炸機投下GBU-57鑽地彈的畫面：

綜合美國媒體報道，GBU-57A/B巨型鑽地彈目前尚未投入實戰使用，根據美國空軍的一份說明書，其設計目的是「擊中並摧毀敵方部署在嚴密保護設施內的大規模殺傷性武器（reaching and destroying our adversaries weapons of mass destruction located in well-protected facilities）」。

戰略與國際研究中心導彈防禦計劃研究員（Center for Strategic and International Studies Missile Defense Project）Masao Dahlgren表示，「鑽地彈」是一枚重30000磅（約13.6噸）的炸彈，內含6,000磅（約2.7噸）的「高爆炸藥」(high explosives)。

土耳其通訊社深入介紹美軍GBU-57A/B巨型鑽地彈（Massive Ordnance Penetrator，MOP）：

2025年6月18日：一張名為「以色列襲擊伊朗核設施，鑽地彈（又稱碉堡剋星，bunker buster）成為焦點」的資訊圖。隨著以色列襲擊伊朗核設施後緊張局勢升級，外界預計，如果美方選擇提供直接支持，美國可能會向特拉維夫提供鑽地彈，用於向伊朗福爾多（Fordo）核設施發動攻擊。（Getty）

Dahlgren指，「鑽地彈」有「非常厚實堅硬的外殼」，以便炸藥能夠承受地面衝擊，並穿透到預定的深度。

Dahlgren解釋道：「鑽地彈的外殼和導火線內都有炸藥——炸藥需要足夠堅固，必須在引信（detonate）的情況下才引爆；鑽地彈的外殼需要足夠堅固，才能穿透到那麼深的地方，承受那麼大的衝擊力，並傳遞足夠的能量，穿透到那麼深的地方。然後，引信需要足夠堅硬，才能承受所有這些衝擊，並且足夠聰明，知道該在何時爆炸，這是一個非常複雜的項目。」

報道指，位於福爾多的燃料濃縮廠的具體規模尚不清楚，其廠房估計位於地下80至90米處。英國智庫皇家聯合服務研究所（Royal United Services Institute）表示，巨型鑽地彈或者無法直達福爾多的核設施，並在最近的一份報告中指出，「可能需要多次精準打擊同一目標，才有可能穿透該設施。」

Dahlgren表示，希望單憑一枚鑽地彈，就摧毀福爾多的核設施的設想較為「勉強」。

網上有軍事博客分享美軍GBU-57鑽地彈擊中目標瞬間的畫面

Dahlgren指出，鑽地彈的測試始於2004年，當時人們對大規模殺傷性武器的擔憂日益增加。他補充道，促使其研發的主因之一是，研究表明，轟炸設施入口「產生的爆炸壓力不足以摧毀整個設施」（wouldn’t generate enough blast pressure to destroy the entire facility）。

Dahlgren認為：「之所以需要如此具穿透力的武器，部分原因在於，僅轟炸入口很難擺脫責任，你可以暫時拖慢對方的項目進度，但無法完全摧毀目標。」

據報道，2009年，波音公司獲得將該武器系統與美國戰機整合的合同。美國空軍的B-2幽靈戰略轟炸機（B-2幽靈戰略轟炸機），一架多用途重型轟炸機——是唯一能夠實際使用鑽地彈的戰機。

2025年6月19日，隨著美國總統特朗普（Donald Trump）傾向部署美軍打擊伊朗的核設施，美方官員和專家皆表示，美軍極有可能出動B-2轟炸機（上），投下重達30,000磅（約13.6噸）的「GBU-57巨型鑽地彈」（GBU-57，下）。報道指，「鑽地彈」是唯一能夠摧毀位於福爾多（Fordo）地下核濃縮廠的武器。（網絡圖片）

製造B-2轟炸機的諾斯洛普·格魯門公司（Northrop Grumman）表示，是B-2轟炸機是「隱形（戰機）技術的支柱」。該戰機首次公開亮相是1988年11月，從密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base, Missouri）升空。美國於2024年使用B-2轟炸機襲擊了伊朗支持的也門胡塞武裝組織，目標是其地下武器儲存設施。

美國空軍曾表示，這架轟炸機由兩名飛行員駕駛，無需加油即可飛行約6,000海哩（nautical miles，約11,112公里）。美國空軍亦指，其「隱形」能力使其能夠「突破敵人最複雜的防禦系統，威脅其最有價值、防衛最森嚴的目標」。

一枚巨型鑽地彈2003年3月11日於美國佛羅里達州的艾格林空軍基地的武器中心，準備進行測試。（美國國防部）

報道指，目前尚不清楚美軍手上有多少枚鑽地彈； 2009年，波音公司向美國空軍交付 20枚鑽地彈，最新型號在2015年推出。Dahlgren估計，美軍現時大約擁有30枚GBU-57巨型鑽地彈。