萬斯加入社交網站Bluesky僅12分鐘被封禁　平台發言人：一場誤會

美國副總統萬斯（JD Vance）於6月18日晚間加入社交媒體Bluesky並隨即發布首篇貼文，但其帳戶在僅僅12分鐘後就遭到封禁。Bluesky發言人隨後澄清，表示這是自動系統誤判所致，並指已解禁並驗證萬斯的帳戶，方便外界確認其帳戶的真實性。



美國《新聞週刊》（Newsweek）及《紐約郵報》（New York Post）18日報道，萬斯當日在Bluesky發布首篇貼文，並表示：「我聽說這款應用程式已經成為進行常識政治討論和分析的平台，所以我很高興能在這與大家交流。」

2025年6月18日，美國副總統萬斯（JD Vance）加入社交媒體Bluesky，並隨即發布首篇貼文。（Bluesky@jd-vance-1.bsky.social‬）

萬斯在同一貼文對最高法院維持田納西州（Tennessee）不准對跨性別未成年人提供性別肯定照護（gender-affirming care）禁令的裁決發表評論，他引用保守派最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）的意見，稱有很多所謂的「專家」以錯誤論點和不合格的科學向年輕人推銷實驗性療法。

報道引述美媒Axios記者稱，萬斯發出上述貼文僅僅12分鐘後，其帳戶就被封禁。由於Bluesky被外界視為左翼平台，是日趨右翼、社交媒體X（前稱Twitter）的替代品，所以這一舉動即時引起萬斯支持者的不滿，並嘲笑自由派如此政治敏感。

左圖：2025年5月23日，美國副總統萬斯（JD Vance）在馬里蘭州（Maryland）美國海軍學院畢業典禮上發表演講。（Reuters）。右圖：這張攝於2025年1月28日的設計圖片 中，可以看到手機螢幕上的社交媒體Bluesky標誌。（Getty）

Bluesky發言人緊急發聲明解釋指，平台的自動系統向來會封禁冒充公眾人物的帳戶，而這次系統錯誤把萬斯的帳戶視為假用戶，才會自動進行封禁。

Bluesky稱，他們在20分鐘內已解封萬斯的帳戶，並且為其添加一個驗證徽章，正式確定這是萬斯官方帳戶。