路透社：等不急特朗普斡旋伊以　以色列擬兩週內強襲伊朗核設施

伊朗與以色列持續互攻，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前宣布將在兩週內作出決定是否介入，引發外界關注。路透社引述消息人士指，包括以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長卡茨（Israel Katz）以及陸軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir）等人在內的安全內閣早在19日就致電特朗普，稱當局或等不急這兩週的「過渡期」以及潛在的後續棄核談判等漫長議程，強調或在兩週時限結束前舉措自行打擊受伊朗重視的福爾多（Fordo）地下核濃縮廠。



報道指，以色列認為，當局打擊福爾多地下核濃縮廠的機會有限，且無足夠軍力徹底摧毀這個核設施。以軍考慮到戰爭成本，時間愈發有限，實行計劃的機會就愈大，因為「對伊朗大部份地區的空中優勢使行動更加可行，儘管仍然有風險」。

報道還指，以軍不排除舉措強力破壞核設施的內部，而非核設施整體。不過消息拒透露以軍或動用何方式進行強襲。

這處位於伊朗福爾多（Fordo）的核濃縮廠深埋地底下80至90米，被認為只有美國的戰機與炸彈才能徹底摧毀，儘管目前有消息指，美國正將有能力摧毀這設施的B－2轟炸機調往關島，這種轟炸機能夠攜帶一款重達3萬磅的「GBU－57」型號的巨型鑽地彈。但由於特朗普設定的兩週時限，目前未明這些戰機會否介入地區衝突。