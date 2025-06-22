反覆使用的限期？美媒：特朗普常把兩週期限掛嘴邊

近日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，將在兩週內決定美國是否會打擊伊朗核設施。當地時間6月21日，美國國家廣播公司（NBC）指出，「兩週」是特朗普自第一個任期以來反覆使用的期限。



「自他第一個任期以來，特朗普一再吹噓將在『兩週內』採取行動和做出決定，有些從未實現。」NBC這樣寫道。

美軍6月22日對伊朗三個核設施發動空襲，美國白宮在社交平台X上釋出總統特朗普、副總統萬斯等人在戰情室內的照片。（X@WhiteHouse）

據報道，特朗普在2017年2月9日談到稅收改革計劃時說：「在接下來的兩到三周內，在稅收和發展我們的航空基礎設施方面，我們將宣佈一些非凡的事。」而根據彭博社當年的報道，11周後，他發布了一份一頁紙的計劃大綱。

報道指出，最近幾周，在從貿易協議、關稅到俄烏衝突等一系列問題上，特朗普更頻繁地使用「兩週」這一時間期限。但大部分都沒有實現，他說他會回答的問題仍然沒有答案。

白宮沒有立即回應置評請求。

NBC列舉了特朗普上任以來提到的部分「兩週」期限：

兩週內設定關稅稅率

4月23日，特朗普在橢圓形辦公室對記者說，美國將在貿易方面達成「偉大的協議」，「如果我們沒有與一家公司或一個國家達成協議，我們將設定關稅。我們只是設定了關稅。我們認為這將會發生。」「在接下來的兩三周裏，我們會設定關稅。」

特朗普6月21日證實美軍空襲伊朗核設施。圖為他當天乘坐空軍一號專機抵達馬裏蘭州安德魯斯空軍基地。（Reuters）

兩週內決定是否繼續援助烏克蘭

4月24日，特朗普在與挪威首相斯特勒會面時，被問及如果與俄羅斯沒有達成和平協議，他是否會繼續向烏克蘭提供軍事情報和援助。

特朗普回答說：「我認為我們將達成協議，如果我們達成協議，那將是非常棒的。我們不必擔心你的問題。你可以在兩週後問這個問題，我們拭目以待。但我認為我們已經非常接近了。」

接下來的兩週將揭曉特朗普是否信任普京

4月27日，當被問到是否信任俄羅斯總統普京時，特朗普說：「我們將在大約兩週內讓你知道。」

2025年6月20日，俄羅斯聖彼得堡，圖為普京在聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）上發表講話。（Reuters）

兩週內將確定普京在烏克蘭的道路

在NBC5月4日播出的節目中，主持人問特朗普是否誤讀了普京在俄烏衝突中的立場。特朗普回答說：「不，我將在一個月或兩週內告訴你。我不知道。我可以告訴你，當他看到是我在領導這場行動時，他的野心在很大程度上被遏制了。」

兩週後宣布對製藥公司徵收的關稅

5月5日，當被問及是否已就對製藥公司徵收關稅的稅率和時間做出任何決定，特朗普說：「我已經做出決定，將在接下來兩週公布。」

次日，特朗普說：「我們很快就會對藥品徵收關稅。」

兩週時間簽署貿易協議

5月6日，特朗普會見加拿大總理卡尼時表示，多項貿易協議即將達成。

特朗普說：「我們現在的情況是——大家都在問，『什麼時候？你們什麼時候簽協議？』我們根本不用簽協議。我們現在就能簽25項協議，如果我們願意的話。但我們不需要簽，是他們得跟我們簽。他們想要我們的市場，我們不想要他們的市場。所以我們只是坐下來，我會在接下來兩週內的某個時候做這件事。」

兩週內會見普京，結束衝突

5月16日，特朗普在阿布扎比被問及將於何時與普京會面並討論結束衝突，他回答說：「我認為，兩三周內，我們就能讓這個地方變得更加安全。」

兩週後才能確定澤連斯基做得好不好

5月19日，當被問到烏克蘭總統澤連斯基是否為幫助結束衝突做了足夠的工作時，特朗普說：「我寧願等大約兩週後再告訴你，因為我現在不能說是或不是。」

「澤連斯基是一個強大的人，他不是容易打交道的人，但我覺得他想要結束這場衝突。那邊發生的事情非常糟糕。我認為他想停下來，不過我能在兩週或四周後更好地回答這個問題。」

兩週時間確定普京是否想結束衝突

5月28日，特朗普在接受記者提問時，再次被問到他是否相信普京想結束衝突。特朗普說：「我不能告訴你，但我會在大約兩週內告訴你。我們很快就會知道了。我們要弄清楚他是否敷衍我們。如果是，我們的反應會有所不同。但這需要大約一周半到兩週的時間。」

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