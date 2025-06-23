敘利亞大馬士革東正教堂遭炸彈客自爆襲擊　至少15死｜有片

據路透社報道，敘利亞首都大馬士革（Damascus）Dweila社區的東正教Mar Elias教堂周日（6月22日）發生爆炸，敘利亞政府指炸彈客是「伊斯蘭國」（ISIS）成員，進入教堂後開槍並引爆身上的炸彈，造成至少15人死亡。這是去年12月敘利亞政變以來，大馬士革首次該類襲擊。



▼教堂遭炸彈恐怖襲擊

報道引述敘利亞內政部稱，這名自殺式炸彈客是ISIS成員。該部門在一份聲明中補充道，兇手進入教堂，開槍射擊，然後引爆了身上的炸彈背心。

這是自去年12月伊斯蘭武裝部隊推翻前總統阿薩德（Bashar al-Assad）政權以來，大馬士革發生的首起自殺式爆炸事件。

路透社引述消息人士指，有2名男子參與襲擊，其中一人引爆了炸彈。

敘利亞民防組織「白頭盔」在現場進行的直播展示了教堂內部被摧毀的場景，包括血跡斑斑的地板、破碎的教堂長椅和磚石。