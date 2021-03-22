阿斯利康疫苗｜產品爭議頻傳　公關災難由此起

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-22 23:04

英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）和牛津大學（University of Oxford）共同研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗爭議不斷，歐洲多國民眾對它的信任度大跌。美國媒體3月22日指，這款疫苗本應是「疫情殺手」（pandemic slayer），卻因其他疫苗加速問世以及自身失誤連連而陷窘境。

這款疫苗2020年11月發布試驗結果，接種一半劑量受試者的疫苗保護力高達90%，接種完整2劑量受試者的保護力卻僅62%。牛津大學研究人員坦言無法解釋，接着發生交付量無法達標與歐盟簽約的進度挨轟，現又因歐洲多地傳出接種後引發血栓案例，讓歐洲民眾對它的信心瓦解。

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《華盛頓郵報》22日報道，阿斯利康疫苗標榜不求營利、每劑僅4美元，加上只需一般雪櫃溫度即可儲放，有利於運送至設備不發達的地區，富國窮國均能受益，若不是外界期望過高，它的故事可能就像一部肥皂劇。

前期過分宣傳

美國費城（Philadelphia）威斯塔研究所（Wistar Institute）科學家埃特爾（Hildegund C.J. Ertl）說：「從一開始，牛津團隊就一個接一個（不停）地發布新聞，吹噓一切是如何美好。」埃特爾從事與阿斯利康疫苗相同技術的疫苗研發，曾與牛津科學家合作過。

埃特爾表示，在徹底證明事物確實完美前就誇誇其談只有反效果，如今已然是公關災難。

歐洲多國人認為不安全

英國輿觀調查公司（YouGov）22日公布一項民調顯示，德國、法國、西班牙和意大利等歐盟最大成員國中的大多數民眾，現在都認為接種阿斯利康疫苗不安全。只有英國受訪者力挺這款自家疫苗，有三分二受訪者認為它安全，只有9%受訪者持相反意見。

美國出現無需疫苗聲浪

美國目前自身已核准3款疫苗，包括美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發的復必泰疫苗，以及美國莫德納公司（Moderna）的疫苗和強生（Johnson & Johnson）的疫苗。前2款疫苗保護力約95%，需接種2劑才能產生應有的保護作用。強生疫苗打1針就夠，保護力66%。

加州斯克里普斯轉化科學研究所（Scripps Research Translational Institute）所長托波爾（Eric Topol）說：「我看不出阿斯利康疫苗在美國能有什麼角色。」但他希望美國食品和藥物管理局（FDA）還是能批准這款疫苗，以便美國把所買的阿斯利康疫苗全捐給世界衛生組織（WHO）的新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）。