以伊戰爭｜停火後再互攻　特朗普爆粗：「他們不X知道在做什麼」

美國總統特朗普於當地時間周一晚間宣佈以色列伊朗達成停火，惟雙方幾小時內又指控對方發起攻擊。特朗普周二（6月24日）在媒體前回應此事時大爆粗口，稱以伊均違反停火協議，要求以色列不要再投擲炸彈，又稱兩國衝突持續太久、已經「不X知道自己在做什麼」，語氣十分憤怒。



特朗普周二出發前往北約峰會前在白宮接受記者提問，他表示：「我現在必須讓以色列冷靜下來。以色列，我們一達成協議，他們就出來扔了一大堆炸彈，我從來沒見過這樣的炸彈，是我們見過的最大的炸彈。」

他又稱：「基本上，我們有兩個打了這麼久、這麼激烈的國家，以至於他們不X知道自己在做什麼，你明白嗎？（We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the f**k they're doing. Do you understand?）」

圖為美國總統特朗普6月24日在出發前往荷蘭海牙出席北約峰會前，在白宮見記者，回應以伊停火問題。（Reuters）

當記者問及以伊停火協議是否破裂時，特朗普回答說：「我不這麼認為。」

特朗普登機後不久，以色列媒體報稱以總理內塔尼亞胡正與特朗普通話。特朗普後在自家社交平台Truth Social上發文指：「所有飛機會一邊向友好的向伊朗打個招呼，一邊調頭回家。沒人會受傷。停火生效中。」

特朗普當日早些時候在Truth Social上要求以色列：「不要扔那些炸彈。如果你這樣做，這是重大違反。把你的飛行員帶回家，馬上！」