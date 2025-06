以伊戰爭｜停火後再互攻　特朗普爆粗：「他們不X知道在做什麼」

美國總統特朗普於當地時間周一晚間宣佈以色列伊朗達成停火,惟雙方幾小時內又指控對方發起攻擊。特朗普周二(6月24日)在媒體前回應此事時大爆粗口,稱以伊均違反停火協議,要求以色列不要再投擲炸彈,又稱兩國衝突持續太久、已經「不X知道自己在做什麼」,語氣十分憤怒。



特朗普周二出發前往北約峰會前在白宮接受記者提問,他表示:「我現在必須讓以色列冷靜下來。以色列,我們一達成協議,他們就出來扔了一大堆炸彈,我從來沒見過這樣的炸彈,是我們見過的最大的炸彈。」

他又稱:「基本上,我們有兩個打了這麼久、這麼激烈的國家,以至於他們不X知道自己在做什麼,你明白嗎?(We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the f**k they're doing. Do you understand?)」

圖為美國總統特朗普6月24日在出發前往荷蘭海牙出席北約峰會前,在白宮見記者,回應以伊停火問題。(Reuters)

當記者問及以伊停火協議是否破裂時,特朗普回答說:「我不這麼認為。」

特朗普登機後不久,以色列媒體報稱以總理內塔尼亞胡正與特朗普通話。特朗普後在自家社交平台Truth Social上發文指:「所有飛機會一邊向友好的向伊朗打個招呼,一邊調頭回家。沒人會受傷。停火生效中。」

特朗普當日早些時候在Truth Social上要求以色列:「不要扔那些炸彈。如果你這樣做,這是重大違反。把你的飛行員帶回家,馬上!」