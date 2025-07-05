Oasis演唱會英國開鑼料經濟效益上百億　首場Live Forever獻祖達

英國殿堂級樂隊Oasis（綠洲合唱團）時隔近16年後再次重組表演，巡迴演唱會7月4日在英國卡迪夫（Cardiff） 開鑼，成為當地盛事，研究預計這場巡演可為英國帶來逾百億港元的經濟效益。在首場演唱會上，樂隊獻唱《Live Forever》時，舞台螢幕出現利物浦球星迪奧高祖達（Diogo Jota，簡稱祖達）的肖像，向這位日前在車禍喪生的知名球員致意。



+ 2

Oasis兩大核心人物Noel Gallagher與Liam Gallagher兄弟在經過多年恩怨後宣告重組，演唱會備受關注，7月起在英國卡迪夫（Cardiff）、曼徹斯特市、倫敦等地舉行10多場演唱會，隨後更會到愛爾蘭、加拿大、日本、韓國、澳洲等地。

據英國The Standard報道，新研究認為巡演會為英國帶來9.4億英鎊（約100.7億港元）經濟效益，據機構Novuna Personal Finance最新統計數據，單是在倫敦溫布萊球場的數場演出便門票全數售罄，預計每晚會帶來6,090萬英鎊的交通、酒店和零售消費額。機構預計帶來的經濟效益遍及多個行業，其中食品飲料、門票銷售預計會推動最大的消費。

巴克萊銀行的Wonderwallets消費報告在5月則預計，這次英國巡演預計將產生驚人的10.6億英鎊（約107.8億港元）總效益，超過今年早些時候Taylor Swift巡演預計的9.97億英鎊（約106.8億港元），估計歌迷平均花費766.22英鎊（約8,211港元），不僅包括門票費用，還包括旅遊、住宿、餐飲、商品等消費。

在首場演唱會後，英國廣播公司（BBC）音樂記者Mark Savage把它評為Oasis自1995年以來最好，「我看過很多Oasis的演出，這確實是他們自1995年以來的最好演出」。

Oasis在演唱會上獻唱《Don't Look Back in Anger》、《Wonderwall》、《Masterplan》等名曲，其中在歌曲《Live Forever》末段時，樂隊透過大螢幕向日前因車禍逝世的球星迪奧高祖達致意，在螢幕上投影出他的肖像。

2025年7月4日，英國樂團Oasis演唱會開鑼，在獻唱《Live Forever》一曲時舞台出現利物浦球員祖達的圖像，祖達日前因車禍喪生（Reuters）

↓ 在開騷前夕，場館上空出現巨型的Oasis字樣 ↓