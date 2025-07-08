埃及電信大樓失火致傷22人　開羅網絡服務大面積中斷

埃及首都開羅市一座電信大樓7月7日晚間發生火災，導致22人受傷，大開羅地區的移動通信和互聯網服務大面積中斷。路透社報道，網絡監控組織Netblocks表示，根據數據顯示，埃及全國網絡連線僅為正常水平的62%。



2025年7月7日，埃及開羅市中心一棟電信大樓發生火災後，消防員到場救援。（Reuters）

新華社報道，這座大樓位於開羅市中心拉美西斯區（Ramses），屬於埃及電信公司（Telecom Egypt），是一處關鍵的電信數據中心。

埃及中東通訊社報道，消防員成功控制住樓內火勢，正在進行冷卻作業。初步調查顯示，火災可能由電路短路引起，刑偵專家將從現場收集證據，以確定火災確切原因。

2025年7月7日，埃及開羅市中心一棟電信大樓發生火災後，消防員到場救援。（Reuters）

據當地媒體報道，作為預防措施，整座電信大樓斷電。大開羅地區隨即普遍出現手機打不通、上不了網等情況。包括信用卡、自動櫃員機、網絡轉賬在內，一些網上銀行服務同樣受影響。埃及衛生部在多個城區發布醫療急救臨時電話號碼，以免人們打不通急救熱線，叫不到救護車。

2025年7月7日，埃及開羅市中心一棟電信大樓發生火災後，消防員到場救援。（Reuters）

埃及國家電信監管局表示，將在接下來幾小時內逐步恢復服務，同時，正統計受影響服務和客戶，以準確評估損失情況。