英國戰機滯留印度逾三周　當地旅遊部門調侃：風景太美流連忘返

英國的「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航空母艦上月到訪亞太，其中一架艦載機、進口自美國的F-35B先進戰機則在到訪前的軍演中因天氣原因迫降印度南部特里凡得琅（Thiruvanthapuram）。事發6月14日至今已逾三週，先進戰機因滯留時間太長引發熱烈討論，網上還出現數個迷因。



英國廣播公司（BBC）報道，這架戰機在印度洋執飛時因突遭惡劣天氣，因此改道前往特里凡得琅，當時戰機安全迫降，但之後經卻經檢測發現飛機存在「技術故障」，因此無法返回航母。

長時間的滯留引發了外界質疑：如此先進的戰機為何會在外國滯留如此之久？

2025年6月17日，印度喀拉拉邦，圖為戰機滯留在喀拉拉邦首府的特里凡得琅（Thiruvanthapuram）國際機場。（X@CISFHQrs）

這架F-35B戰機早前停泊在喀拉拉邦的機場停機坪，並派有印度士兵駐守。英國獲悉後派出14名工程師組成的團隊前往當地維修戰機，他們一行周一抵達，戰機目前已被移入機場飛機庫待修。當局較早時稱，戰機正等待從英國運來的零件，但未披露零件型號。

戰機迫降地的首府——喀拉拉邦的旅遊部門就發揮創意改圖，把F-35B比作遊客，並給喀拉拉邦留下五星好評，還說：「當地風景絕美，令我不願離開，絕對推介」。

英國F-35B戰機滯留印度逾三周，喀拉拉邦旅遊部門改圖調侃稱：喀拉拉邦——你永不想離開的目的地。（Instagram@keralatourism）

戰機滯留時間之長也引發英國內部爭議，部份人士質疑軍方未有完善標準作業程式（SOP），令先進戰機「離家太久」，倘滯留敵方領土更是不堪設想，還惹人開起玩笑。報道引述位於孟買的觀察者研究基金會安全、戰略與科技中心（Centre for Security, Strategy and Technology at the Observer Research Foundation）主任Sameer Patil指，英軍目前惟有兩個選項，要麼修好戰機自行返航，要麼就拆散成零件轉由貨機運回國。

F-35B戰機由美國的洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）公司建造，單架戰機的價值高達1.1 億美元，具有隱身功能，因短距離起飛與垂直降落功能受到外界青睞，是美國高度先進的現代噴氣式戰機。