英國戰機滯留印度逾三周　當地旅遊部門調侃：風景太美流連忘返

英國的「威爾斯親王號」(HMS Prince of Wales)航空母艦上月到訪亞太,其中一架艦載機、進口自美國的F-35B先進戰機則在到訪前的軍演中因天氣原因迫降印度南部特里凡得琅(Thiruvanthapuram)。事發6月14日至今已逾三週,先進戰機因滯留時間太長引發熱烈討論,網上還出現數個迷因。



英國廣播公司(BBC)報道,這架戰機在印度洋執飛時因突遭惡劣天氣,因此改道前往特里凡得琅,當時戰機安全迫降,但之後經卻經檢測發現飛機存在「技術故障」,因此無法返回航母。

長時間的滯留引發了外界質疑:如此先進的戰機為何會在外國滯留如此之久?

2025年6月17日,印度喀拉拉邦,圖為戰機滯留在喀拉拉邦首府的特里凡得琅(Thiruvanthapuram)國際機場。(X@CISFHQrs)

這架F-35B戰機早前停泊在喀拉拉邦的機場停機坪,並派有印度士兵駐守。英國獲悉後派出14名工程師組成的團隊前往當地維修戰機,他們一行周一抵達,戰機目前已被移入機場飛機庫待修。當局較早時稱,戰機正等待從英國運來的零件,但未披露零件型號。

戰機迫降地的首府——喀拉拉邦的旅遊部門就發揮創意改圖,把F-35B比作遊客,並給喀拉拉邦留下五星好評,還說:「當地風景絕美,令我不願離開,絕對推介」。

英國F-35B戰機滯留印度逾三周,喀拉拉邦旅遊部門改圖調侃稱:喀拉拉邦——你永不想離開的目的地。(Instagram@keralatourism)

戰機滯留時間之長也引發英國內部爭議,部份人士質疑軍方未有完善標準作業程式(SOP),令先進戰機「離家太久」,倘滯留敵方領土更是不堪設想,還惹人開起玩笑。報道引述位於孟買的觀察者研究基金會安全、戰略與科技中心(Centre for Security, Strategy and Technology at the Observer Research Foundation)主任Sameer Patil指,英軍目前惟有兩個選項,要麼修好戰機自行返航,要麼就拆散成零件轉由貨機運回國。

F-35B戰機由美國的洛歇馬丁(Lockheed Martin,又譯洛克希德・馬丁)公司建造,單架戰機的價值高達1.1 億美元,具有隱身功能,因短距離起飛與垂直降落功能受到外界青睞,是美國高度先進的現代噴氣式戰機。