美國華人夫婦被指涉「代孕騙局」　警帶走21孩子　調查有否遭虐待

美國加州警方表示，美國一對華人夫婦涉嫌誤導代母，為他們誕下孩子。警方之後前往夫婦居所及其他地點，共帶走21個孩子，交往福利機構，並會調查事件是否涉及虐兒，警方又指會調查夫婦的代孕生意及是否存在「代孕騙局」。



涉事華人夫婦為65歲的Guojun Xuan及38歲的Silvia Zhang，他們因涉及危害兒童罪被捕，後來獲釋。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）7月16日報道，兩人如今遭起訴危害兒童和忽視兒童。

事件中的孩子由2個月大至13歲不等，大多數為1至3歲。

圖為涉事華人夫婦Guojun Xuan及Silvia Zhang在加州的居所（Getty）

事件曝光始於5月7日，一名2個月大男嬰因頭部受傷和顱內出血送院，引起警方注意及調查，透過閉路電視發現一名保姆涉曾猛烈搖晃嬰兒，且嬰兒在2天後才獲送醫院。在這次案件中，警方除了拘捕夫婦兩人，也有向56歲保姆Chunmei Li發出逮捕令，但對方目前下落未明。

警方到夫婦居所調查後，發現屋內有多達15名孩子，至少有6名保姆，且另有6名孩子獲安排在其他地方。警方稱，多位孩子是經代孕生產，「我們相信有一、兩個孩子是孩子母親親生。」

美國向Guojun Xuan（左）、保姆Chunmei Li（中）及Silvia Zhang（右）發出逮捕令，目前Chunmei Li下落未明（美國警方）

多名曾為這位夫婦代孕生產的女子，走出來稱遭受誤導，據《獨立報》報道，這些女子來自德州、佛羅里達州等地，她們講述當時以為夫婦兩人只有一名孩子，為他們代孕生產的是第2個孩子，誰知道夫婦兩人已育有多名代孕孩子，另她們表示是與公司Mark Surrogacy合作，後來的紀錄顯示，公司註冊地址就是這對夫婦的家庭住址。

Kayla Elliot是其中一名代孕女子，她向傳媒表示，夫婦向她稱，他們只有一個孩子，然而在代孕孩子出生的2個月後，她驚訝得知孩子已經不在他們身邊，現在她希望獲得孩子的監護權。

警方表示相信夫婦兩人是經營代孕生意，「我們知道他們在經營代孕業務，但我們不知道其程度如何」，警方將展開調查，但也稱目前的優先事項與重點為與虐待兒童有關方面。