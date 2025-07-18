據報特朗普政府下指示　駐海外外交官勿評論外國選舉

根據路透社看到的一份美國國務院內部備忘錄，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）指示美國駐世界各地的外交官，不要對外國選舉的公正性或完整性發表評論，與華盛頓推動海外自由公正選舉的傳統做法大相逕庭。



周四（7月17日）發給所有美國外交機構的國務院內部電報說，除非有「明確且令人信服的」外交政策利益，否則國務院將不再發布與外國選舉相關的聲明或社交媒體貼文。

這份標記為「敏感」但非機密的電報寫道：「需要對外國選舉發表評論時，我們的訊息應該簡短，重點是祝賀獲勝的候選人，並在適當情況下提及共同的外交政策利益。

「訊息應避免對選舉過程的公平性或完整性、選舉合法性或相關國家的民主價值觀發表意見。」

2025年7月11日，美國國務卿魯比奧在吉隆坡接受傳媒提問（Pool via REUTERS）

電報還說，與選舉相關的訊息應由國務卿本人或國務院發言人發布，禁止美國外交官在未經國務院高級領導層明確批准的情況下發表此類聲明。

電報提到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13日在沙特阿拉伯首都利雅得發表的講話，特朗普在講話中批評他所謂的「西方干涉主義者」指示中東國家如何管理自身事務，稱那不再是華盛頓的事，華盛頓正在尋求建立夥伴關係。

電報中寫道：「儘管美國堅定不移地堅持自身的民主價值觀，並在其他國家做出類似的選擇時予以讚揚，但總統清楚表明，美國將與任何與我們的戰略利益一致的國家建立夥伴關係。」

《華爾街日報》率先報道這個消息。美國國務院沒有立即回應對報道置評的請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

