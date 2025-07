德國總理默茨：歐洲過去一直搭美國便車

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)多次要求歐洲國家增加軍費,德國總理默茨(Friedrich Merz)接受英國傳媒訪問時稱,歐洲過去一直在搭美國便車,「我們知道自己需要做更多」。



在英國廣播公司(BBC)的訪問中,默茨顯得接受美方對歐盟的指控,「我們知道自己需要做更多…… 過去我們一直搭便車(we have been free-riders in the past)。」

德國總理默茨2025年7月18日在柏林會見傳媒(Reuters)

默茨稱「他們(美國)正要求我們做更多,我們也正在做更多。」

談到關於與特朗普關係、俄烏戰爭的議題時,默茨稱「我想特朗普總統與我們意見一致,我們正在努力結束這場戰爭。」

他又指「我們每週通一次電話,正在努力協調,一個問題是在烏克蘭的戰爭,另一個問題是我們的貿易爭論和關稅。」

德國總理默茨(Friedrich Merz)和英國首相施紀賢(Keir Starmer)7月17日在英國舉行聯合記者會。(Reuters)

默茨7月17日在倫敦與英國首相施紀賢(Keir Starmer,又譯施凱爾或斯塔默)簽署一項「歷史性」的英德友好和防務合作條約,兩國承諾在外交政策和安全問題上定期舉行部長級磋商,雙方確認對共同防禦的堅定承諾,並承諾在其中一方遭受武裝攻擊時相互援助。

兩國又商定支持國防工業,提升雙邊「軍事兼容性、互換性與一體化水平」。