德國總理默茨：歐洲過去一直搭美國便車

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次要求歐洲國家增加軍費，德國總理默茨（Friedrich Merz）接受英國傳媒訪問時稱，歐洲過去一直在搭美國便車，「我們知道自己需要做更多」。



在英國廣播公司（BBC）的訪問中，默茨顯得接受美方對歐盟的指控，「我們知道自己需要做更多…… 過去我們一直搭便車（we have been free-riders in the past）。」

德國總理默茨2025年7月18日在柏林會見傳媒（Reuters）

默茨稱「他們（美國）正要求我們做更多，我們也正在做更多。」

談到關於與特朗普關係、俄烏戰爭的議題時，默茨稱「我想特朗普總統與我們意見一致，我們正在努力結束這場戰爭。」

他又指「我們每週通一次電話，正在努力協調，一個問題是在烏克蘭的戰爭，另一個問題是我們的貿易爭論和關稅。」

德國總理默茨（Friedrich Merz）和英國首相施紀賢（Keir Starmer）7月17日在英國舉行聯合記者會。（Reuters）

默茨7月17日在倫敦與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）簽署一項「歷史性」的英德友好和防務合作條約，兩國承諾在外交政策和安全問題上定期舉行部長級磋商，雙方確認對共同防禦的堅定承諾，並承諾在其中一方遭受武裝攻擊時相互援助。

兩國又商定支持國防工業，提升雙邊「軍事兼容性、互換性與一體化水平」。