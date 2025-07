拜登兒子不滿父親被迫退選　爆粗罵佐治古尼：X他與周圍人｜有片

美國前總統拜登(Joe Biden)的兒子亨特(Hunter Biden)在7月21日接受YouTuber兼記者的Andrew Callaghan訪問時,強調父親去年為競選不辭辛勞,甚至服用安眠藥才能入眠,但遭人呼籲退選,包括荷里活超級影星佐治古尼(George Clooney),還接連爆粗痛罵佐治古尼「X他與他周圍的所有人。(Fxxk him and fxxk everyone around him)」。



亨特在訪問中指出,佐治古尼之所以對父親拜登不滿,是因為他在執政期間批評國際刑事法院(ICC)對以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)容許申請拘捕,因佐治古尼的妻子是推動此事的法律人士之一。

亨特不僅在訪問中痛罵佐治古尼,還否認自己與2023年白宮西翼大樓發現的毒品可卡因有關,當時外界認為亨特涉案,但介入調查的特情局以證據不足為由結案。

2024年6月27日,美國佐治亞州,圖為時任美國總統、民主黨總統候選人拜登在電視辯論時發表講話。(Reuters)

時年81歲的拜登在去年競選時,面臨黨內對他健康和心智狀況的質疑聲浪,特別是當年6月底與還是競爭對手、共和黨籍總統候選人的特朗普(Donald Trump,又譯川普)辯論會上,拜登表現堪稱災難等級。佐治古尼在之後就投書《紐約時報》呼籲拜登退選。