英國政府與投資者達成興建新核電廠協議　造價380億英鎊

英國政府7月22日宣布與多個投資者達成協議，在薩福克郡（Suffolk，又譯沙福郡）興建塞茲韋爾C（Sizewell C）核電廠。



路透社等傳媒報道，英國能源安全及淨零部（DESNZ）宣布，能源大臣文立彬（ Ed Miliband）已簽署批准興建決定。他表示當地是時候做大事，為國家興建巨大計劃，而這項投資將可以為多個世代的數以百萬計家庭提供潔淨及本土電力。

圖為英國塞茲韋爾C核電廠地盤入口。（Reuters）

文立彬稱，現屆政府投資於核能新黃金時代，因此可以結束延誤，以及從全球化石能源市場的蹂躪中解放，減輕大家的負擔。財相李韻晴（Rachel Reeves）亦指，為下一代帶來公營潔淨能源對當地能源安全及增長非常重要。

根據協議，英國政府將持有新核電廠44.9%控制權，成為最大股東；加拿大養老基金La Caisse、英國能源企業Centrica，以及國際投資公司Amber Infrastructure則分別擁有20%、15%及7.6%股權。

另外法國能源巨頭法國電力公司（EDF）早前已宣布收購計劃的12.5%股份，比原先公布的16.2%較少。

英國工黨政府7月22日批准在塞茲韋爾B核電廠旁邊興建C核電廠。（Reuters）

塞茲韋爾C核電廠計劃最先在2010年代初提出，當時原定由EDF與中廣核合作發展，但英國政府在2022年以安全憂慮為由收購後者的股份。而今次亦是繼EDF的欣克利角（Hinkley Point）C核電廠後，英國超過二十多年來第二個新建的核電廠，惟欣克利角C最快都要在2030年左右才正式投產。