美國婦涉助朝鮮人員非法在美企遙距工作　遭重判囚8年半

美國亞利桑那州女子查普曼（Christina Chapman）涉嫌架設「手提電腦農場」（laptop farm），使為朝鮮政府工作的朝方人員能非法為數百間美國企業遙距工作賺取外匯，於7月24日遭華盛頓特區一名聯邦法官判囚8年半，是相關案件量刑最重的被告。



美國《華爾街日報》25日報道，法庭文件顯示，查普曼在家中經營所謂的「手提電腦農場」，即在家中裝備數十台手提電腦，使朝鮮人員能利用這些電腦，替300多間美國公司遠距離工作，使朝方在兩年中非法取得約1700萬元美元（約1.3億港元）收入。

2025年7月24日，美國亞利桑那州女子查普曼（Christina Chapman）涉嫌架設「手提電腦農場」（laptop farm），使朝方人員能非法為數百間美國企業遙距工作賺取外匯，遭華盛頓特區一名聯邦法官判囚8年半。圖為她經營的「手提電腦農場」。（美國司法部公共事務辦公室）

檢方稱，查普曼會幫朝鮮人員填寫僱傭文件，並提供一個美國地址用於接收公司手提電腦和其他信函。相關美企會將員工薪資以支票的方式寄給查普曼，她從中抽成並將餘款存入朝鮮政府可以動用的銀行賬戶。

報道稱，美國運動品牌企業Nike是受害公司之一，公司在2021年至2022年的5個月中，向查普曼協助的一名朝鮮人員支付近7.5萬美元的工資。

圖為2023年7月19日路透社拍攝的設計圖片，相中有數個電腦使用者的模型，它們背後有一面朝鮮國旗。（Reuters）

查普曼早於2月已承認詐騙、洗錢和身份盜竊罪。根據判決，她除了被判囚外，還被勒令繳回她替朝鮮人員賺取的28.4萬美元，且須額外繳交逾17.6萬美元罰款。