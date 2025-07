俄羅斯恢復莫斯科至平壤直航航班　近30年來首次

俄羅斯民航部門7月27日表示,當地由27日起恢復莫斯科至朝鮮平壤的直航航班。



路透社引述俄羅斯航空部落格指,今次是自1990年代中期以來,俄朝首都之間再有定期航班。根據莫斯科謝列梅捷沃國際機場(Sheremetyevo International Airport)的時間表顯示,首班航班將於當地時間27日晚上7時出發,飛行時間約8小時。

俄羅斯新聞社(RIA)提到,該航班將使用波音777-200ER型客機,最多可載440名乘客,而機票價格由4.47萬盧布(約4422港元)起,但仍然搶購一空。

俄羅斯民航部門批准北風航空(Nordwind Airlines)營運每週兩班來往莫斯科至平壤的航班,當地交通部稱目前航班將安排為每月一班,以建立穩定需求。

圖為2009年3月17日,高麗航空一架客機抵達北京國際機場。:An Air Koryo plane with Premier Kim Yong II arrives at the Beijing International Airport on March 17, 2009 in Beijing, China. Kim Yong II is on a three-day visit to China. (Getty Images)