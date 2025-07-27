俄羅斯恢復莫斯科至平壤直航航班 近30年來首次
撰文：張子傑
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俄羅斯民航部門7月27日表示，當地由27日起恢復莫斯科至朝鮮平壤的直航航班。
路透社引述俄羅斯航空部落格指，今次是自1990年代中期以來，俄朝首都之間再有定期航班。根據莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）的時間表顯示，首班航班將於當地時間27日晚上7時出發，飛行時間約8小時。
俄羅斯新聞社（RIA）提到，該航班將使用波音777-200ER型客機，最多可載440名乘客，而機票價格由4.47萬盧布（約4422港元）起，但仍然搶購一空。
俄羅斯民航部門批准北風航空（Nordwind Airlines）營運每週兩班來往莫斯科至平壤的航班，當地交通部稱目前航班將安排為每月一班，以建立穩定需求。
而在北風航空的航班投入運作前，只有負責俄朝兩國的直航航班，該航空公司每週有三班航班來往平壤及俄羅斯遠東城市海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）。
俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，與朝鮮的關係更加緊密，平壤方面軍事援助俄羅斯，並在6月恢復旅程長達10天的平壤至莫斯科客運鐵路服務。
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