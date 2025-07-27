俄羅斯恢復莫斯科至平壤直航航班　近30年來首次

俄羅斯民航部門7月27日表示，當地由27日起恢復莫斯科至朝鮮平壤的直航航班。



路透社引述俄羅斯航空部落格指，今次是自1990年代中期以來，俄朝首都之間再有定期航班。根據莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）的時間表顯示，首班航班將於當地時間27日晚上7時出發，飛行時間約8小時。

圖為2019年1月31日，俄羅斯北風航空一架波音777-200ER客機由委內瑞拉飛抵莫斯科。（Reuters）

俄羅斯新聞社（RIA）提到，該航班將使用波音777-200ER型客機，最多可載440名乘客，而機票價格由4.47萬盧布（約4422港元）起，但仍然搶購一空。

俄羅斯民航部門批准北風航空（Nordwind Airlines）營運每週兩班來往莫斯科至平壤的航班，當地交通部稱目前航班將安排為每月一班，以建立穩定需求。

圖為2009年3月17日，高麗航空一架客機抵達北京國際機場。：An Air Koryo plane with Premier Kim Yong II arrives at the Beijing International Airport on March 17, 2009 in Beijing, China. Kim Yong II is on a three-day visit to China. （Getty Images）

而在北風航空的航班投入運作前，只有負責俄朝兩國的直航航班，該航空公司每週有三班航班來往平壤及俄羅斯遠東城市海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，與朝鮮的關係更加緊密，平壤方面軍事援助俄羅斯，並在6月恢復旅程長達10天的平壤至莫斯科客運鐵路服務。