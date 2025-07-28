關稅戰｜特朗普將晤馮德萊恩　路透：或達協議向歐盟徵15%關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正訪問蘇格蘭，預定7月27日與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面，尋求達成貿易協議，讓大多數進口美國的歐盟商品被徵收15%關稅。路透社報道，此次會晤將於格林威治標準時間下午3時30分，在特朗普位於蘇格蘭坦伯利（Turnberry）的高爾夫球場舉行。



2020年1月21日，瑞士達沃斯，圖為特朗普在會議上面見馮德萊恩。（Reuters）

鋼鐵及鋁或設定出口配額

路透社引述歐盟外交官員表示，協議料對進口到美國的歐盟商品徵收15%的廣泛性關稅，類似於美日貿易協議。此外，歐盟出口到美國的的鋼鐵及鋁，可能會設定出口配額，一旦超過配額，將需要支付50%的關稅。

報道又稱，歐盟官員希望15%的基準關稅也能適用於汽車，以取代目前27.5%的汽車關稅。目前，歐盟出口到美國的產品，超過70%面臨關稅，其中鋼鐵和鋁的關稅為50%，汽車及其零件在現有的2.5%基礎上額外加徵25%，其他大多數歐盟商品則加徵10%。

雙方代表先進行最後談判

在馮德萊恩與特朗普會晤前，雙方談判代表已就汽車、鋼鐵、鋁和製藥等關鍵產業進行最後談判。 美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）已於26日飛往蘇格蘭，歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）則於27日上午抵達。

盧特尼克27日接受媒體採訪時表示，歐盟需向更多美國產品開放市場，以說服特朗普降低原定8月1日生效的30%的關稅。「問題是，他們是否向特朗普提供了足夠好的條件，值得他放棄他設定的30%的關稅。」

美國官員：對達成協議表示樂觀

路透社引述另一位美國政府官員稱，對雙方達成協議的可能性表示樂觀。報道指出，如果雙方未能達成協議，且美國8月1日起實施徵收30%的關稅，歐盟已準備好對總值930億歐元（約1,090億美元）的美國商品徵收關稅反制。

特朗普此前威脅稱，若歐盟未能在8月1日前與美國達成協議，他將對所有歐盟出口至美國的商品徵收30%的關稅，這將是在已對汽車及其零部件徵收25%、對鋼鐵和鋁徵收50%的基礎上進一步加碼。此外，特朗普還發起了一系列調查，可能導致對晶片、製藥和航空航天零部件徵稅。