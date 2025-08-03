美參院未就快速通過總統提名人選達共識 特朗普：舒默「下地獄」
撰文：張涵語
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美國參議院近期未能就推動數十位特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名人選在兩黨間達成協議，且參議院即將進入8月休會期。特朗普對此在社交平台Truth Social發文，公開表示，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）應該「下地獄」。
美媒報道，共和黨人表示，由於未能達成協議，他們或會在9月重新開會後嘗試修改參議院規則，以加快提名確認的速度。
特朗普一直在施壓參議員加速進程，因為今年民主黨阻擋了比以往更多的提名。民主黨拒絕任何快速的一致同意投票，並要求對每個提名進行逐一投票。此舉導致提名確認變得十分漫長，每個提名或需要幾天的時間才能完成。
舒默說，改變規則將是一個「巨大錯誤」，並稱「特朗普試圖欺負我們，繞過我們，威脅我們，罵我們，但他甚麼也沒得到。」過去二十年來，民主黨和共和黨逐漸加劇對對方總統提名的行政部門和司法人選的阻撓。
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