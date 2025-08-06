澤連斯基： 全力挺美國停火倡議

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）8月5日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行又一次通話。澤連斯基稱此次通話「富有成效」，表示完全支持美方提出的俄烏停火倡議，並感謝特朗普為實現公正持久和平所做的個人努力。澤連斯基亦稱，俄羅斯經濟目前持續衰退，因此對更嚴厲制裁十分敏感。



烏克蘭總統辦公室指，雙方還討論國防合作、無人機生產協議等問題。荷蘭、瑞典、挪威和丹麥等國已承諾出資超過10億美元購買美國武器，烏方稱該項與北約（NATO）國家的合作將會持續下去。

2025年6月25日，美總統特朗普（Donald Trump）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在荷蘭海牙舉行的北約峰會期間舉行會晤。烏（Reuters）

特朗普此前表示，除非俄羅斯採取行動結束長達三年半的俄烏衝突，否則他將從周五（8月8日）起對俄羅斯以及購買其能源出口的國家，實施新的製裁。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則回應稱，由於長期處於制裁之下，俄羅斯經濟已經「形成一定的免疫力」。

2025年7月10日，意大利羅馬，圖為澤連斯基在會議上發表講話，討論未來戰後重建議題。（Reuters）

塔斯社（TASS）此前報道稱，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）8月6日訪問俄羅斯。佩斯科夫8月4日表示，不排除俄總統普京（Vladimir Putin）與威特科夫舉行會晤的可能性。