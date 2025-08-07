美國擬對印度徵收50%關稅之際　分析指中印關係正在解凍

路透社引述印度政府消息人士8月6日報道，印度總理莫迪（Narendra Modi）即將出訪中國，這將是他七年多以來再次訪華。此舉進一步表明，在印度與美國因關稅導致關係變得緊張之際，新德里與北京的外交關係正在解凍。



據路透社報道，莫迪將前往中國參加8月31日開幕的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization）峰會。

2025年2月13日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，右）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在白宮會面時握手。（Reuters）

報道指，莫迪此次訪華正值印度與美國關係面臨多年來最嚴重危機之際，此前特朗普（Donald Trump，又譯川普）對從印度進口的商品徵收亞洲各國中最高的關稅（25%）。特朗普6日（週三）又宣布向印度再加徵25%關稅，作為對其購買俄羅斯石油的懲罰。假如新懲罰關稅最終在21日後生效，美國對印度的關稅稅率將升至50%。

報道提到，莫迪此次訪問天津，將出席上合組織峰會。上合組織是一個歐亞政治和安全組織，俄羅斯也參與其中。這將是莫迪自2018年6月以來首次訪問中國。 2020年，中印在喜馬拉雅山有爭議邊界發生軍事衝突後，兩國關係急劇惡化。

中國國家主席習近平10月23日會晤印度總理莫迪（China Daily via REUTERS）

2024年10月，莫迪與國家主席習近平在俄羅斯金磚國家高峰會期間舉行會談，促成兩國關係緩和。如今，印度與中國正逐步緩和兩國間阻礙商業往來和人員往來的緊張局勢。

上海合作組織成立於2001年，是一個橫跨歐亞的政治、經濟與安全合作組織，成員國包括中國、俄羅斯及多個中亞地區國家，後來加入印度、巴基斯坦、伊朗和白羅斯，現時共有10個成員國。