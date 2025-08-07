熱浪暴雨雙面夾擊　亞洲遭遇「冰火兩重天」

日本、韓國、越南相繼刷新高溫紀錄之際，中國、巴基斯坦、印度卻遭暴雨洪魔肆虐。



韓國

當地緊急服務部門報稱，高溫導致中暑求助電話激增。為應對酷暑，政府機構與企業紛紛放寬員工着裝規定以提升舒適度並減少空調依賴。然而熱浪難消，氣象部門持續發布高溫預警。

氣象部門7月31日公布的數據顯示，首爾7月已經連續22個晚上錄得25度以上的熱帶夜，這是自1907年10月開始有紀錄以來的最長時期。當地30日晚上的最低氣溫達29.3度，創下史上最炎熱的7月晚上。

越南

河內遭遇史上首個超過40攝氏度的8月天。建築工人向傳媒形容，首都在過去幾天如同「着火的爐子」。

日本

這個國家才深陷「史上最熱夏天」，北陸地區8月7日迎來強降雨，金澤市的金澤降雨量更創當地觀測史上新高。富山縣冰見市、新潟縣佐渡市的羽茂等地也出現創紀錄的降雨。

群馬縣伊勢崎市8月5日以41.8℃刷新全國高溫紀錄，此前六月、七月已連續打破月均高溫。東京6月中至7月底至少56人疑因中暑死亡。極端高溫甚至迫使部份鐵路停運，原因是唯恐鐵軌受熱變形。民眾坦言空調已成生存必需品，只能「拼命熬過每一天」。

巴基斯坦

自6月以來，暴雨洪災已導致近300人死亡，其中100多名為兒童。洪水摧毀數百間房屋與建築，單是旁遮普省，就有至少四分之一學校部份或完全損毀。

印度

北阿坎德邦（Uttarakhand）周二一場「雲爆發」引發山洪。雲爆發是指在極小區域內極端、突然的強降雨。