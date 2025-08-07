馬斯克Grok Imagine新模式爆爭議　美媒測試：可生成名人半裸影像

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下人工智能公司xAI推出的Grok Imagine圖像與影片生成工具中，增設名為「火辣」模式（Spicy）的功能，但此惹來爭議，有美媒測試指，此功能可快速生成帶有性暗示或半裸露的敏感影像，甚至是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和樂壇天后Taylor Swift等名人的露骨內容。



馬斯克上周二在社交平台X（舊稱Twitter）宣布，Grok應用程式向付費訂閱的用戶提供影片生成測試功能。據《TechCrunch》本周一發現，Grok Imagine已經正式推出「火辣」模式，允許用戶生成「上班不宜」的敏感影片。

用戶可通過提供將文字或圖像提示，生成帶有原生音訊的15秒影片，打開即可生成露骨內容。

科技媒體TechCrunch展開測試，通過輸入許多「更火辣」的提示，只得到模糊圖像，這些圖像經過「審核」，因此無法存取。但能夠生成半裸圖像。

報道引述xAI員工Mati Roy上週在X的一篇貼文（現已刪除）中表示：「Grok Imagine生成影片有一種『火辣』模式可以生成裸體內容。」

Grok Imagine還允許生成名人內容，包括從特朗普到Taylor Swift等名人。但似乎對這些名人施加了額外的內容限制。《TechCrunch》曾經嘗試生成「特朗普懷孕」的圖片，但失敗了，最多只能得到特朗普抱着嬰兒或站在孕婦旁邊的圖片。

科技媒體《The Verge》周三則報道，記者在初次使用Grok Imagine時，它就「毫不猶豫地」生成Taylor Swift赤裸上身的未經審核圖片，即使記者並未要求「脫掉衣服」。報道指出，該功能恐怕遲早令馬斯克及其公司惹上官司。