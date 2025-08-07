巴西總統：特朗普正破壞多邊主義　將給中印打電話討論如何應對

以回擊巴西現政府對前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的所謂「政治獵巫」為由，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向巴西高舉起50%的關稅大棒。面對這場關稅風暴，巴西總統盧拉（Lula da Silva）準備如何應對？



當地時間8月6日，盧拉在接受路透社獨家專訪時透露，他計劃首先與中國和印度方面通話，討論金磚國家（BRICS）如何共同應對特朗普加徵的關稅。「特朗普總統正在心照不宣地破壞多邊主義（即在機構內部集體達成協議），取而代之的是單邊主義（即與其他國家進行一對一談判），」他說：「一個拉美小國能與美國討價還價到什麼程度？完全沒有。」

2025年8月1日，巴西巴西利亞，總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva，左）在普拉納爾托宮舉行的儀式上發表講話。（Reuters）2025年8月1日，美國馬里蘭州，總統特朗普（Donald Trump，右）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）

「我天生就是談判高手。」早年間從工會運動中嶄露頭角而進入政壇的盧拉表示，他並不急於和美國達成協議或進行反制，也不急於致電白宮，巴西當前不會宣布「對等關稅」，但也不會放棄內閣層級的談判，「我們需要非常謹慎」。

「如果我的直覺告訴我，特朗普準備好談判了，我會毫不猶豫地打電話給他，」盧拉在位於巴西利亞的總統官邸說：「但今天我的直覺告訴我，他不想談，我不會自取其辱。」

聯合金磚國家討論，首先是中國和印度

盧拉表示，他將在金磚國家合作機制中就如何應對特朗普的關稅問題發起對話。他計劃先與印度方面通話，之後與中國以及其他國家等方面通話。

2025年7月6日，金磚國家（BRICS）成員國的領導人或代表在巴西里約熱內盧出朗金磚國家領導人會晤開幕式。（Reuters）

金磚國家合作機制起步於2006年，由中國、俄羅斯、印度、巴西和南非組成，成員國國土面積佔世界領土總面積26.46%，人口占世界總人口41.93%。近年來，金磚國家國際影響力不斷增強。2024年1月1日，隨着沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞成為正式成員，金磚成員國數量從5個增加到10個。

「我將嘗試與他們討論各國在當前形勢下的狀況，以及對各國的影響，以便我們作出決策。」盧拉強調，巴西目前擔任金磚國家輪值主席國，他希望與盟友討論特朗普攻擊多邊主義的原因以及他的目標是什麼。此外，盧拉表示，巴西也正考慮聯合其他國家向世界貿易組織（WTO）提起聯合申訴。

上個月，第17屆金磚國家峰會在巴西里約熱內盧舉行，金磚國家的開放合作之聲在南美又一次響起。然而，特朗普於7月6日在社交媒體上公然發文威脅稱，任何支持金磚國家「反美政策」的國家都將被額外加徵10%的關稅。

圖為2025年7月6日，金磚國家（BRICS）峰會在巴西舉行，中國國務院總理李強出席。（Reuters）

7月7日，在金磚國家領導人里約熱內盧峰會後，盧拉接受採訪時猛批特朗普的威脅，他告訴記者：「世界已經變了，我們不需要一個皇帝。」盧拉強調，金磚國家想要從經濟角度尋找另一種全球組織方式，這正是某些人感到不安的原因。

路透社發現，特朗普在全球範圍內發動貿易戰，其中一些最高的關稅稅率正是針對金磚國家的進口商品。

7月9日，為了幫助有着「熱帶特朗普」之稱的盟友博爾索納羅「伸張正義」，特朗普於7月9日威脅稱，將自8月1日起對所有進口自巴西的商品加徵50%的關稅。在一封致盧拉的信函中，特朗普直接將加徵關稅和博爾索納羅的案件，以及巴西最高法院要求美國社交媒體公司遵守巴西數字安全法聯繫起來。他聲稱，巴西對博爾索納羅的審判是「政治獵巫」，並敦促巴西「立即」撤銷對他的指控。

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）2025年7月18日會見傳媒（Reuters）

50%，是特朗普在今年4月宣布的緩徵關稅期結束後，重啟貿易戰後宣布的最高「對等稅率」。而近期，隨着通過購買俄羅斯石油等問題向印度發難，美國針對印度的關稅稅率也已增至50%。

此外，特朗普對南非徵收了30%的關稅，還一度在今年4月對中國加徵畸高關稅。直到5月10日至11日，中美經貿高層會談在瑞士日內瓦舉行，雙方同意在90天內降低關稅，將稅率下調115%。

有知情人士稱，真正「惹火」特朗普的，正是巴西所在的金磚國家長期「去美元化」的努力。「你能感覺到，每當總統看到金磚國家『去美元化』的努力時，他都很惱火，」特朗普上個任期內的白宮首席戰略師班農（Steve Bannon）說，「這次的里約會議讓他更生氣。」

2025年4月23日，美國總統特朗普前顧問、前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）在華盛頓特區康拉德華盛頓酒店舉行的「Semafor 2025世界經濟高峰會」第一天上台發表演講。 （Getty Images）

不過，7月27日，巴西總統首席特別顧問、前外交部長阿莫林（Celso Amorim）受訪表示，特朗普此舉只會讓巴西加倍履行對金磚國家的承諾。

在阿莫林看來，特朗普對巴西的攻擊反而「正在加強我們與金磚國家的關係，因為我們希望建立多元化的關係，而不是依賴任何一個國家」。這一表態被認為相當於「無視」了特朗普威脅徵收懲罰性關稅的立場。

此前，中國外交部發言人毛寧也表示，金磚機制是新興市場和發展中國家合作的重要平台，倡導開放包容、合作共贏，不搞陣營對抗，不針對任何國家。關於加徵關稅，中方已經多次闡明瞭立場，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。

盧拉：巴美關係處於「200年來最低點」

2025年7月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布8月1日將對巴西徵收50%關稅，，美媒指出，這可能會徒增美國早餐的價格，因為美國消費的咖啡和橙汁嚴重依賴向巴西進口。（Reuters）

路透社指出，儘管巴西的出口商品面臨特朗普政府實施的最高額關稅之一，但美國新的貿易壁壘似乎不太可能對這個拉丁美洲最大的經濟體造成影響，這使得盧拉比大多數西方領導人擁有更大的空間來對抗特朗普。

對於特朗普將博爾索納羅案與關稅問題相勾連，盧拉表示，此舉導致當前巴美關係來到了「200年來的最低點」。

博爾索納羅在2019年至2022年擔任巴西總統，是特朗普的親密盟友。2022年10月，博爾索納羅競選連任失敗後，聲稱存在「選舉舞弊」。2023年1月，他的部分支持者衝擊巴西國會、最高法院和總統府等國家權力機構，與執法人員發生衝突。此後，博爾索納羅因涉嫌策劃政變而受到刑事指控。

2020年3月7日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）在美國佛羅里達州海湖莊園參加晚宴前與時任巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）握手。（Reuters）

盧拉強調，負責審理博爾索納羅案的巴西最高法院「根本不在乎特朗普說什麼，也不應該在乎」。他還指責博爾索納羅應該因挑動特朗普干預司法而面臨另案起訴，怒斥這位右翼前總統是「祖國的叛徒」。

而據路透社報道，就在8月4日，巴西最高法院下令對博爾索納羅實施軟禁，‌禁止其外出、使用手機或接待訪客，律師及法院授權人員除外。

「我們已既往不咎美國對1964年政變的干預，」盧拉表示，過去美國在巴西扶持通過軍事政變推翻民選政府的軍政府，他早年曾以工會領袖的身份投身政治，對此發動抗議，「但現在這可不是小規模的干預，美國總統竟然認為他可以對巴西這樣的主權國家發號施令。這是不可接受的。」

巴西國旗。(Photo by Alex Davidson/Getty Images)

盧拉坦言，他本人與特朗普沒有個人恩怨，並補充說，他們可能會在下個月的聯合國大會上會面，或者在11月的聯合國氣候談判會議上會面。但盧拉指出，特朗普過去曾多次羞辱或斥責到訪白宮的貴賓，例如南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

「特朗普對澤連斯基的所作所為是羞辱，這不正常，特朗普對拉馬福薩的所作所為是羞辱，」盧拉說：「一位總統不能羞辱另一位總統。我尊重每個人，我也要求得到尊重。」

盧拉表示，由於巴西的部長級官員難以與美國的對口官員開啟對話，巴西政府當前正着力推行國內政策，以緩衝美國關稅帶來的經濟衝擊，同時堅守「財政紀律」的底線。

2025年7月7日，巴西里約熱內盧，圖為中國國務院總理李強在金磚峰會上與印度總理莫迪握手。（Reuters）

當被問及針對美國公司的反制措施，例如對大型科技公司徵收更高的稅額時，盧拉表示，他的政府正在研究如何對美國公司徵收與巴西公司同等的稅。此外，盧拉還描述了一項涉及巴西戰略礦產資源國家政策的新計劃，將其視為「國家主權」問題，以求打破礦產出口對巴西幾乎沒有附加值的歷史。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

