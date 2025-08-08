特朗普要求大學披露種族錄取數據　業界：可能違法

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（8月7日）簽署一份備忘錄，要求大學收集招生數據以證明沒有按照種族劃分學生群體。然而美國最大的高等教育政策和遊說組織指備忘錄的措辭含糊。美國教育委員會說，白宮要求學校收集種族數據可能不合法。



路透社報道，這是特朗普政府試圖廢除大學平權行動政策的最新舉措。特朗普政府已啟動數十項調查，並威脅要切斷那些推動多元、公平、包容（DEI）項目的大學的資助。

根據備忘錄，美國最高法院2023年的一項裁決推翻在大學招生中使用平權行動的做法，但各大學通過學生在申請時提供表明其種族的「多元聲明」來規避這一裁決。白宮現在要求大學證明他們遵守政府規定。

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

美國教育部發表聲明說，教育部長麥克馬洪（Linda McMahon）已指示國家教育統計中心向各大學收集申請者、錄取學生，以及所有在讀本科生的種族和性別數據。

代表1600所成員學校的美國教育委員會高級副總裁范史密斯（Jonathan Fansmith）說，根據最高法院終止平權行動的裁決，收集此類數據是非法的。

范史密斯說：「你不能在招生時考慮種族因素，所以學校不會收集申請者的種族數據。」他說：「這似乎是試圖讓學校提供我們沒有也無法收集的信息。」

2025年5月29日，在美國麻省劍橋市，哈佛大學（Harvard University）舉行的第374屆畢業典禮上，一名畢業生戴着印有「支持國際學生」字眼的帽子。（Reuters）

2023年，美國最高法院對哈佛大學和北卡羅來納大學的招生政策做出裁決，推翻大學錄取中對平權行動的運用，認為這麼做違反憲法平等保護條款。這項具有里程碑意義的裁決，終結大學在招生時將種族因素作為錄取考量，對美國高等教育的種族多元化政策產生重大影響。

本文獲《聯合早報》授權轉載

