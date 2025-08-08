OpenAI發布新模型GPT-5：「新升級是一大進步惟仍無法取代人類」

OpenAI推出新一代ChatGPT模型，稱為GPT-5，自8月8日起向所有用戶，包括未付費用戶開放。該公司指，新模型不論在編碼和創意寫作等領域較其前代產品有了重大升級，而且不再那麼諂媚；而在寫作、寫程式、醫療輔助上的表現更屬全球最強。



OpenAI自2022年底推出ChatGPT，全球活躍用戶估計每週達7億人次。該公司表示，GPT-5 的主要改進包括：減少事實錯誤或幻覺；更優秀的軟體編碼，使其能夠創建功能齊全的網站和應用程式；更佳的創意寫作能力；且該模型不會「拒絕」直接違反其準則的提示，而是會嘗試在安全準則的範圍內給出最有幫助的答案，或者至少解釋為什麼它無法提供幫助。

GPT-5的另一大特色是它會根據使用者提問，自動選擇是否轉換為推理模型版本，也就是使用者不必再像之前一樣，要自行判斷選用推理模型系列或非推理模型系列。

此外，ChatGPT 中的代理功能（可執行查找餐廳空位和網上購物等任務）在獲得許可的情況下，還可以存取使用者的 Gmail、Google 日曆和聯絡人。與前代產品一樣，GPT-5 也可以產生語音、圖像和文本，並能處理這些格式的查詢。

公司行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）表示，用了GPT-5後再回去使用GPT-4會感到很痛苦。他還形容：「GPT-5是首次讓人有種真的在和某個領域專家對話的感覺」。

不過，雖然GPT-5 擁有更強大的編碼和寫作能力，惟它仍無法「持續學習」。奧爾特曼稱，隨着ChatGPT最新升級的發布，已向通用人工智慧（AGI）邁出了「重要一步」。但亦承認，在創造能夠完成人類工作的系統方面，仍有「許多不足」。