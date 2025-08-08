秘魯情侶嗌大交　女方追抱男友失控齊墮樓1死1重傷｜有片

秘魯近日發生一宗悲劇，一對情侶因為爭吵最後釀成致命意外。從網上影片可見，一位21歲的女友與27歲的男友短暫爭吵後，女友衝到他身邊安慰他。當女友抱住男友嘗試安慰對方期間，兩人一同失去平衡撞倒護欄，兩人從二樓陽台墮樓。女友最終傷重不治，而男友就危殆。



秘魯一對情侶因吵架而發生致命意外：

據秘魯媒體報道，一位21歲的女友與27歲的男友短暫爭吵後，女友撲向男友嘗試安慰對方。當女友撲向男友懷裡尋求安慰時，兩人同時失去平衡，不慎一起從二樓陽台墮下。

名為迪亞斯（Emely Fiorela Mego Díaz）送院後證實死亡，男友馬塞多（Henry Manuel Del Águila Macedo）則傷勢嚴重。

據報道，當時迪亞斯正在桌球館工作，男友馬塞多前來探訪。據稱，兩人爭吵後怒氣沖沖地離開了房間。迪亞茲追了出去，一邊跑一邊擁抱馬塞多。然而，她的衝力過猛，導致二人撞到二樓的護欄，他們從護欄旁邊的縫隙墮地。

從現場情況來看，迪亞斯頭部嚴重受傷，倒地出血，在搶救後不幸身亡；馬塞多被送往醫院急救，目前仍生命垂危。