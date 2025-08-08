日本鹿兒島縣錄得破紀錄大雨　有民居遭山泥摧毀　至少1人失蹤

日本鹿兒島縣8月7日起錄得連場大雨，其中在鹿兒島機場及霧島市的24小時雨量超過500毫米，創下史上最大雨量紀錄。當局發出大雨特別警報及緊急安全確保令，但有地區發生山泥傾瀉，導致民居倒塌，最少1人下落不明。



日本鹿兒島縣8月7日起遭暴雨侵襲，當局發出大雨警戒規模最高的第5級警戒。（X/@PONURU_SDBH）

日本氣象協會表示，截至8日早上8時20分，霧島市牧之原及鹿兒島機場在過去24小時分別錄得512及506毫米降雨量，創下有紀錄以來的新高。當地一天的雨量比平時整個8月的降雨量高出接近一倍。而受到惡劣天氣影響，鹿兒島機場多個航班被迫取消或延誤。

日本放送協會（NHK）及鹿兒島放送（KKB）提到，氣象廳8日清晨5時向霧島市發出大雨特別警報，縣政府同時向該市及鹿兒島市部分地區發出最高警戒級別第5級的緊急安全確保令，指當地可能受洪水氾濫或大雨等災害威脅，可能有危害性命風險。

消防部門接獲多宗民居遭山泥傾瀉或水浸報告，姶良市蒲生町一間山邊房屋被毀，屋內4人其中3人獲救，另外1人下落不明；亦有民眾拍到的片段顯示，有汽車遭洪水沖走，估計當時車內沒有人。

預計九州南部9日仍持續有雨，並在同日較後時間及10日開始影響九州北部。