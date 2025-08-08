內塔尼亞胡：以色列打算全面接管加沙 惟無意長期佔領及管治當地
撰文：劉耀洋
出版：更新：
以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月7日表示，以方打算全面接管加沙地區，但無意長期佔領及管治當地。以色列希望藉此設立一個安全緩衝區，並將加沙交給阿拉伯國家、勢力治理。
內塔尼亞胡7日接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，以色列打算接管整個加沙，並將巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）趕出該地區。以方其後會把該地移交給一個既不是哈馬斯、也不主張摧毀以色列的文職政府。
當被追問所謂的「接管」（take control）是否與以色列在2005年之前對加沙的長期佔領一樣時，內塔尼亞胡回應道：「我們不想保留它（加沙），我們想要建立一個安全邊界，我們不想管治它，不想成為（加沙的）管治機構」。
路透社報道，哈馬斯同日發聲明，形容內塔尼亞胡的言論是對加沙停火談判進程的一次「政變」。
哈馬斯批評，以軍擴大對加沙的攻勢，顯示內塔尼亞胡欲犧牲以色列人質來滿足個人利益的目的。
以色列安全內閣即將於同日稍晚就是否接管加沙的決定進行表決，而外界預料內閣很可能會批准該決定。
內塔尼亞胡傳計劃全面佔領加沙 特朗普不置可否：取決於以色列多國空投物資有加沙護士被砸中身亡 聯合國官員指場面如飢餓遊戲以媒：內塔尼亞胡計劃全面佔領加沙內塔尼亞胡：人質影片證明哈馬斯無意停火 堅定消滅該組織決心