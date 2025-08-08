內塔尼亞胡：以色列打算全面接管加沙　惟無意長期佔領及管治當地

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月7日表示，以方打算全面接管加沙地區，但無意長期佔領及管治當地。以色列希望藉此設立一個安全緩衝區，並將加沙交給阿拉伯國家、勢力治理。



內塔尼亞胡7日接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，以色列打算接管整個加沙，並將巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）趕出該地區。以方其後會把該地移交給一個既不是哈馬斯、也不主張摧毀以色列的文職政府。

這張2025年8月7日從以色列境內一側拍攝的照片中，可以看到以色列加沙邊境附近地區遭空襲後升起濃煙。（Reuters）

當被追問所謂的「接管」（take control）是否與以色列在2005年之前對加沙的長期佔領一樣時，內塔尼亞胡回應道：「我們不想保留它（加沙），我們想要建立一個安全邊界，我們不想管治它，不想成為（加沙的）管治機構」。

路透社報道，哈馬斯同日發聲明，形容內塔尼亞胡的言論是對加沙停火談判進程的一次「政變」。

哈馬斯批評，以軍擴大對加沙的攻勢，顯示內塔尼亞胡欲犧牲以色列人質來滿足個人利益的目的。

2025年7月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行的宗教會議上發表演說。（Reuters）

以色列安全內閣即將於同日稍晚就是否接管加沙的決定進行表決，而外界預料內閣很可能會批准該決定。