以色列公布接管加沙城計劃　提停戰5大原則

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室8月8日證實，安全內閣批准了接管加沙地區北部加沙城（Gaza City）的計劃，且內閣成員支持結束加沙戰爭的5大原則，包括哈馬斯（Hamas）解除武裝等。然而，現在內閣只通過接管加沙城的方案，而非內塔尼胡此前提及欲接管加沙全境。



總理辦公室聲明表示，以色列將向戰區以外的平民提供人道主義援助，內閣並通過了以巴終戰5大原則：哈馬斯解除武裝、釋放所有剩餘50名人質，據信其中20人還活著（並歸還人質遺體）、加沙地帶非軍事化、以色列繼續對加沙進行安全控制，以及建立不包括哈馬斯和巴勒斯坦權力機構的戰後文人政府。

《以色列時報》報道，這次行動僅限於加沙城，似乎並未提及內塔尼亞胡之前提到的接管整個加沙地帶。以軍目前控制加沙地帶約75%地區，加沙市所在地區以及中部多個難民營屬於以軍尚未掌控的25%土地。

2025年7月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行的宗教會議上發表演說。（Reuters）

但內塔尼亞胡辦公室的聲明特別指出，所通過的提案旨在「擊敗哈馬斯」，這意味除了已獲批准的接管加沙城行動之外，可能還會有後續行動。

儘管非如前料接管整個加沙地帶，但這波行動仍可能需要撤離加沙市80萬人口，將縮小整個加沙走廊200萬人口的可居住面積。以方官員表示，內閣決定規定巴勒斯坦人必須在10月7日之前撤離加沙城，這兩個月的時間也恰逢哈馬斯襲擊以色列兩周年。

2025年8月6日，加沙居民爭相拿取空投的物資（Getty）

以色列國防軍反對全面接管加沙地帶

儘管內塔尼亞胡顯然有意接管加沙全境，但不只國際社會強烈反彈，以色列政府內部亦出現分歧。以色列國防軍（IDF）總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）日前會議上表示反對全面接管加沙：「如果我們繼續執行佔領加沙的計劃，（以方）人質的生命將面臨危險。我們無法保證他們不會受到傷害。我們的部隊已經疲憊不堪，軍事工具需要維護，而且巴勒斯坦民眾還面臨人道主義和衛生方面的擔憂。」

他解釋說，全面佔領加沙走廊將需要一到兩年的時間，初期的激烈戰鬥可能會持續五個月。