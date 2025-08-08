GPT-5發布前　傳OpenAI向千名員工派獎金　金額可達數百萬美元

人工智能巨頭OpenAI發布GPT-5旗艦模型前夕，科技媒體The Information8月7日引述消息人士報道，OpenAI決定向其技術研究和工程團隊約1000名員工大派獎金，相當於員工總數約三分之一。



報道引述消息人士表示，金額從數十萬到數百萬美元不等，原因既與即將發布的GPT-5旗艦模型有關，也因日益激烈的AI人才爭奪戰。

2025年2月16日拍攝的這張插圖中可以看到OpenAI的標誌。（Reuters）

獎金數額將根據員工的表現、角色和資歷來決定。這些員工表示，獎金將在兩年內按季度發放，員工可以選擇以現金或股票形式領取。

隨着社交平台Facebook母公司Meta大肆招聘AI人才，OpenAI近幾週流失了不少研究人員到競爭對手那裏。為此，OpenAI研究總監Mark Chen在今年夏天較早時候向員工發出一份備忘錄，承諾公司將積極回應Meta的挖角行動。