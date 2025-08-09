內塔尼亞胡稱以色列不會「佔領」加沙　對德國停出口武器感失望

德國8月8日宣布停止向以色列出口武器，以回應後者批准全面接管（take control）加沙城的計劃。以色列總理辦公室表示，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當晚已為此與德國總理默茨（Friedrich Merz）通話，並對德方的決定感失望。另外，前者也在社交媒體發文稱，以色列不會佔領（occupy）加沙地帶。



以色列總理辦公室在社交媒體X上發文批評德國，稱德方對以色列實施武器禁運是對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）恐怖主義的獎勵。

辦公室稱，內塔尼亞胡在通話中表示，以色列的最終目標不是接管加沙，而是要將加沙從哈馬斯手中「解放」出來，並在該地建立和平政府。

內塔尼亞胡同日另在X上發文指，以色列不會佔領加沙，該地將實現非軍事化，並建立一個和平且不是由巴勒斯坦權力機構（Palestinian Authority）、哈馬斯、任何其他恐怖組織領導的文職政府。

2025年5月21日，以色列耶路撒冷，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行記者會時發表講話。（Reuters）

他強調，上述狀況將有助於解救以色列人質，並確保加沙未來不會對以色列構成威脅。