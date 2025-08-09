亞美尼亞與阿塞拜疆白宮簽和約　稱將提名特朗普獲諾貝爾和平獎

阿塞拜疆和亞美尼亞領導人在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）斡旋下，於8月8日在白宮出席儀式，簽署聯合和平宣言，結束兩國三十多年的衝突。兩國領導人其後皆讚揚特朗普為結束衝突而作出的貢獻，並表示將提名後者角逐諾貝爾和平獎。



路透社8日報道，亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，又譯帕什尼揚）及阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）當日到訪白宮，與特朗普舉行三邊會談，並簽署由美國斡旋的和平協議。

2025年8月8日，亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，右）及阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev，左）當日到訪白宮簽署和平協議。圖為2人與美國總統特朗普（Donald Trump）在簽署儀式上合照。（Reuters）

特朗普在簽字儀式上表示，亞美尼亞與阿塞拜疆交戰已久，現在則將成為朋友，而且是長期的朋友。兩國簽署協議後，將承諾停止戰爭、建立外交關係並相互尊重領土完整。

報道指，協議還包括美國將可在兩國邊境的戰略過境走廊獨家開發一個外界稱為「特朗普橋」（Trump Bridge）的項目。

2025年8月8日，亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，右）及阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev，左）當日到訪白宮簽署和平協議。圖為2人互相握手，而美國總統特朗普（Donald Trump）則握着2人的手。（Reuters）

特朗普提到，美國將與亞美尼亞與阿塞拜疆分別簽署協議，擴大在能源、貿易和技術方面的合作，包括人工智能領域；而阿塞拜疆和美國之間的國防合作限制也隨之解除。

自1991年亞美尼亞軍隊佔領納卡地區（Nagorno-Karabakh）以來，這兩國關係持續緊張。阿塞拜疆2023年發動攻勢，奪取納卡地區的控制權，後來經俄羅斯斡旋下與亞美尼亞談判，但零星衝突仍時常發生。