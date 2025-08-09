泰國曼谷失業男子點火施襲　2馬來西亞遊客嚴重燒傷｜有片

兩名馬來西亞遊客在泰國首都曼谷遭一名失業男子點火襲擊，傷勢嚴重。



《星報》報道，這宗事件發生在周四（8月7日）晚上10時左右，據報道，施襲者是一名前拳擊手，他從後面靠近兩人，把天拿水倒在兩人身上後點火。

襲擊發生時，兩名遊客坐在一座購物中心附近的台階上，被淋稀釋劑後，兩人嘗試逃離，但被疑犯追上並在他們身上點火。

▼遊客被點火燒傷 施襲者被捕

受害人為一名26歲男子和一名27歲女子，報道指男子姓Ong，女子姓Gan。

襲擊發生時，兩名遊客坐在一座購物中心附近的台階上，被淋天拿水後，兩人嘗試逃離，但被疑犯追上並在他們身上點火。

另據《馬新社》報道，馬來西亞駐泰國大使館臨時代辦黃益瑞周五說，Ong在曼谷警察總醫院的加護病房留醫，Gan被送入朱拉隆功國王紀念醫院。他已探望兩名受害人，他們的情況危急但穩定。

黃益瑞說：「Ong的上半身前後都有二級燒傷。傷勢嚴重，但沒有生命危險。」他說，Gan遭受36%的二級燒傷，情況穩定，意識清醒。

大使館已同兩名受害人的家人聯繫。

倫披尼警察局警司英約說，疑犯是一名來自沙繳府（Sa Kaeo）的30歲男子，據稱因失業感到沮喪而襲擊兩名無辜的人。他在行兇後試圖逃離現場，但被民眾抓住。

警方將繼續調查嫌犯的行兇動機，一旦兩名受害人的情況穩定，警方將向他們錄取口供。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

