你方唱罷我登場　特朗普再撤換美國稅局長　半年多內連換5人

據美國《紐約時報》報道，當地時間8月8日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）突然解除了上任不到兩個月的美國國稅局（IRS）局長比利·朗（Billy Long）的職務，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將暫代國稅局局長。在特朗普重返白宮後的半年多時間裏，美國國稅局已連續更換五名負責人。



比利·朗於當地時間8日下午證實，他將離開國稅局，特朗普任命他為美國駐冰島大使。比利·朗寫道：「我很高興響應他（特朗普）的服務號召，並堅定致力於推進他的大膽議程。激動人心的時刻即將到來！」

2025年5月20日，美國華盛頓國會山，美國總統特朗普提名的國稅局局長、前密蘇里州共和黨眾議員比利·朗（Billy Long）在參議院財政委員會提名聽證會上發表講話。（Photo by Andrew Harnik/Getty Images）

多名知情人士向《紐約時報》透露，在短暫任期內，比利·朗與財政部長貝森特時有衝突。比利·朗曾告訴一些同事，他在國稅局的所有行動都必須徵得貝森特的許可。相關人士補充說，幾週來，特朗普政府官員一直在考慮將比利·朗調到新職位。

知情人士還表示，這位拍賣師出身的共和黨前國會議員缺乏稅收政策方面的背景，還犯了一些引人注目的錯誤。例如，他上個月曾宣布，2026年報稅季將在明年2月中旬開始。國稅局很快收回這一說法，改口稱時間尚未確定。

但其他一些人士否認了比利·朗與貝森特不和的傳言。另一名知情人士堅稱，貝森特一直支持比利·朗，並推動美國國會參議院確認比利·朗的局長提名。特朗普在去年12月提名比利·朗擔任美國國稅局局長，參議院今年6月確認提名，比利·朗於當地時間6月16日就職。

2025年7月29日，瑞典斯德哥爾摩，圖為貝森特在與中國團隊就關稅舉行會談後會見傳媒。（Reuters）

新任局長上任不到兩個月就被解職，加劇了自特朗普重返白宮以來困擾國稅局的管理動盪。美國財政部負責稅務管理的監察長稱，特朗普第二任期開始後，已有超過25000人離開國稅局，約佔1月初員工總數的四分之一。與此同時，美國國會還在考慮大幅削減國稅局預算。

今年以來，美國國稅局已多次更換負責人。特朗普就任後，美國前總統拜登任命的國稅局局長韋費爾（Danny Werfel）辭職，奧唐奈（Doug O'Donnell）出任代理局長。

2024年5月7日，美國華盛頓特區國會山，美國國稅局（IRS）局長Danny Werfel於在眾議院撥款委員會作證。（Photo by Kevin Dietsch/Getty Images）

然而，奧唐奈很快與特朗普政府官員發生政策衝突，並在今年2月卸任。克勞斯（Melanie Krause）接替他成為新一任代理局長，但在特朗普政府要求國稅局與美國移民和海關執法局（ICE）分享「敏感納稅人」數據的協議後，她於4月辭職。

特朗普隨後宣布沙普利（Gary Shapley）擔任代理局長。但這項任命遭到貝森特反對，因此沙普利上任幾天後就被免職。貝森特的盟友、財政部副部長福爾肯德（Michael Faulkender）接任代理局長，直到共和黨控制的參議院於6月確認比利·朗的提名。

2023年7月19日，美國華盛頓特區國會山莊，美國國稅局（IRS）特別探員Gary Shapley在眾議院監督委員會就司法部對拜登兒子亨特（Hunter Biden）的調查舉行的聽證會上作證。（Photo by Drew Angerer/Getty Images）

國稅局內部一些人曾希望比利·朗能夠恢復該機構的穩定，但他上任不到兩個月就被解除了職務。曾在奧巴馬（Barack Obama）政府和特朗普第一個任期初期擔任國稅局局長的科斯基寧（John Koskinen）表示，「這刷新了美國國稅局歷史上最短任期的新紀錄」。

但科斯基寧同時指出，比利·朗沒有稅務工作經驗，也缺少管理經驗，「你讓他負責一個擁有75000名員工、掌管稅法的機構，這確實是一個挑戰。」

國稅局是美國財政部下轄的機構，專門負責稅收工作和執行收入法，並為美國納稅人提供服務。該機構是特朗普政府議程的核心，負責實施共和黨上月通過的大規模減稅法案。該機構與財政部一起負責制定規則，並發布法案相關問題的訊息，包括哪些人群可以為小費收入和加班費申請新的稅收減免。

2025年2月20日，華盛頓特區美國國稅局（IRS）大樓。（Reuters）

前國稅局官員指出，這是一項艱巨的任務，國稅局的內部動盪中只會加劇任務的難度。今年退休的前國稅局高級官員萊蒙斯（Terry Lemons）說：「這將對該機構履行這項重大立法的能力產生一些影響。剩下的人員，他們能否在員工減少的情況下處理如此大的工作量，而且他們還面臨預算進一步削減的風險？」

俄勒岡州民主黨籍聯邦參議員懷登（Ron Wyden）批評稱：「僅僅幾個月內，特朗普和他的團隊就已經掏空了納稅人服務，將國稅局數據武器化，用於對付無辜納稅人，並為明年報稅季的到來埋下了災難的種子。」

美國財政部發言人8日在一份聲明中感謝比利·朗「對公共服務和美國人民的承諾」，並表示將在「適當時候」宣布新一任局長人選。比利·朗在離任時澄清說，明年美國的報稅季將在慣例時間開始。

