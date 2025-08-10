韓國旅遊注意！黑心的士、餐廳專劏外國客濫收費　未吃完已趕人走

暑假期間香港人喜歡到韓國旅遊，不過在當地搭的士可得小心了。



尤其在首爾觀光景點，有的士會專挑外國人亂喊價，也有司機因為不會講英文，乾脆拒絕載客。

為了杜絕亂象，當局密集安排稽查人員，在路上緊盯開罰。

首爾市政府已啟動為期一百天的旅遊品質整頓計畫，嚴查的士業者欺騙外國遊客的行為。

稽查人員調查詢問日本遊客，從祭基洞站搭乘的士，總車資要1.88萬韓元（約106港元）。不過調查人員表示，過去有司機不只跳錶，還會偷偷加收5000韓元（約28港元）。

政府表示，將嚴懲專門鎖定外國遊客加價的不肖司機，一旦發現拒載，將罰款約1100港元，累犯者罰金加倍，3次違規則吊銷執照。

在束草地區，觀光客遭遇的不友善對待也引起關注。一名韓籍網紅拍攝影片顯示，魷魚攤商對顧客態度惡劣，甚至在顧客尚未吃完追加的餐點就被趕出店外。

此事件引發網友強烈批評，江原道議員姜政浩也出面譴責，強調應該要有「親切才有競爭力」的認知。當地店家頻繁找碴外地人的情況已非首次，過去也曾發生餐廳對外地人亂喊價收費的問題。

除了服務態度問題，韓國物價飆漲也影響旅遊體驗。國民美食蔘雞湯價格大幅上漲，目前平均每碗高達1.754萬韓元（約100港元），比5年前上漲了25％。蔘雞湯店老闆孫興瑞表示，雞肉價格大幅上漲，整體營業額不如以前。

尤其今年韓國遭遇暴雨和高溫等天災，導致蔬果肉類成本大幅上升，使得赴當地旅遊的外食費用越來越高。

