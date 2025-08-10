日本麥當勞開心樂園餐推Pokémon卡掀搶購潮　食物棄遍地亂象再現

日本麥當勞周六（9）推出附贈人氣「Pokémon卡牌」的開心樂園餐，引發全國搶購潮。各地門市清晨即湧現排隊長龍，部份餐點斷貨、店員疲於奔命，混亂場面甚至登上社交媒體熱搜，另一方面，網上流傳大量麥當勞食物遭棄置的圖片，或又是「黃牛」只拿走玩具。麥當勞同日較晚時間宣布，多間門市已停止發放「Pokémon卡牌」。「Pokémon卡牌」原定周六開始，活動要持續三天，但現在部份店舖已停止發放



根據多間日媒，為讓更多兒童獲得贈品，麥當勞雖實施「三天限購5份」的措施並呼籲克制，但效果有限。部份門市更緊急暫停「手機點餐」服務以防堵漏洞，之前Chiikawa贈品活動曾曝「手機點餐」服務有漏洞。然而，X上仍傳出有消費者反覆排隊購買，顯示措施未能完全遏止大量購買行為。

有網友拍下客人一次購買40套開心樂園餐的場景：

報道指，混亂波及正常營運，出現早餐薯餅早早售罄、需以薯條替代的情況，包括蘋果汁在內飲料也缺貨，剝奪兒童選擇開心樂園餐玩具的樂趣，店員則因應付龐大人潮，恐影響其他服務品質。

有YouTuber指，此現象不僅反映Pokémon卡牌的驚人吸引力，更突顯熱門聯名商品衍生的消費亂象，建議未來應嚴格限制「僅親子可購」、「兒童限額」或採「抽選制」，呼籲各界正視問題，避免讓孩子期待落空、員工負擔加劇。

這並非首次日本麥當勞開心樂園餐推出人氣玩具而導致出現的亂象，之前5月日本麥當勞推出附送人氣動漫CHIIKAWA「吉伊卡哇」（ちいかわ）與Minecraft聯乘玩具的開心樂園餐，引發換購熱潮。雖然快餐店已限購4個套餐，但仍引發混亂。有的粉絲及疑似「黃牛黨」在購買套餐後，把食品直接遺棄在餐店內。經過周末的混亂，到5月18日，日本麥當勞宣布提早結束這輪銷售活動。